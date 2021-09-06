Санкт-Петербург, 6 сентября. Белый дом пытается просчитать, стоит ли ему перевозить в США афганцев, которые за 20 лет контроля Вашингтона над Афганистаном смогли получить американское гражданство.

Такое предположение высказал экс-сенатор, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» на тему ситуации в Афганистане, политик назвал возможную причину отказа Соединенных Штатов от возвращения американских граждан на территорию США.

Речь идет об информации, согласно которой в аэропорту Кабула находятся шесть самолетов с американцами. Они не могут вернуться в США из-за запрета госдепартамента. В социальных сетях разгорелись баталии из-за данного вопроса. Клинцевич уверен, что Вашингтон просто не до конца понимает, что нужно делать с такими афганскими жителями.

«Разговор идет о вывозе граждан, которые за 20 лет получили американские паспорта, при этом являются этническими афганцами. В текущих условиях все не очень хорошо понимают, как с ними поступать, нужны они или нет, и что они будут делать в Афганистане», — считает бывший сенатор.

По его мнению, администрация американского лидера пытается спрогнозировать, как могут складываться отношения с подобными людьми, какие трудности могут из-за них возникнуть. При этом Клинцевич добавил, что этот вопрос никак не мешает США создавать систему управляемого хаоса по афганскому вопросу, распространяя некоторую дезинформацию. Вашингтон знает, что после вывода военных из Афганистана эта тема перестанет быть интересна американскому обществу.

Стоит напомнить, что ранее о ситуации в Афганистане в пресс-центре «Патриот» рассказывал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Социолог лично посетил Кабул и даже пообщался с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.