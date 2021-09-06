Актер Симу Лю работал моделью для стоковых фотографий до сотрудничества с Marvel

Лос-Анджелес, 6 сентября. Еще семь лет назад звезда боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю работал моделью для стоковых фотографий. Согласиться на подобные съемки актера вынудили серьезные долги.

После мировой премьеры нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» исполнитель главной роли Симу Лю решил рассказать фанатам о своем трудном пути к славе. Актер отучился на специалиста по финансам и бухгалтерскому учету, однако по профессии проработал всего девять месяцев. После неожиданного сокращения на работе Симу Лю захотел воплотить свою мечту — стать актером, однако стать частью киноиндустрии у него получилась не сразу.

Звезда боевика безуспешно ходил на кастинги, занимая на жизнь у друзей и знакомых. В какой-то момент долгов стало так много, что он согласился стать моделью для стоковых фотографий. За съемки и права на использования кадров Симу Лю заплатили всего 120 долларов.

Пользователей Сети очень вдохновила история успеха актера. В комментариях в Twitter они начали поздравлять Лю с заслуженным признанием. Конечно же, фанаты быстро нашли те самые стоковые фотографии и сделали из них много мемов.

«Именно так выглядит менеджер среднего звена в организации «Десять колец»»; «Шан Чи и десять встреч, которые стоило провести по скайпу»; «Фильм надо переименовать в «Шан-Чи и легенда десяти кулеров»», — шутят пользователи Сети.

Боевик Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» уже вышел в российский прокат. Со 2 по 5 сентября новый проект Marvel собрал 240 миллионов рублей. В центре сюжета оказывается мастер боевых искусств, которого втягивают в интриги таинственной организации.