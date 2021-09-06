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Ошибка на ошибке: ТИК №17, отказавший Булановой, критикует прокурор

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:22
Общество
Ошибка на ошибке: ТИК №17, отказавший Булановой, критикует прокурор
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В здании Санкт-Петербургского городского суда 1 сентября состоялось заседание по иску, который был подан знаменитой певицей, кандидатом в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина» Татьяной Булановой. Артистка пыталась оспорить решение территориальной избирательной комиссии №17 об отказе в регистрации.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что при повторной проверке подписных листов со стороны ТИК №17 было допущено множество ошибок: неправильно указана кодировка нарушений при признании ряда подписей недействительными; при формировании запроса на проверку данных в ОВД представители ТИК ввели данные об избирателях, не соответствующие тем, которые указаны в подписных листах; указаны сведенья о неверных или отсутствующих адресах, хотя эти данные были. Представители ответчика не смогли пояснить, каким образом были допущены ошибки.

Ошибка на ошибке: ТИК №17, отказавший Булановой, критикует прокурор
Невские Новости  / 

Прокурор Виктория Соловьева в своем заключении настаивала на том, чтобы удовлетворить исковое требование Татьяны Булановой и восстановить ее в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она отметила, что со стороны ТИК №17 были допущены грубейшие ошибки, которые ее представители не смогли объяснить, поэтому принятое решение не выдерживает никакой критики. Несмотря на выявленные недостатки и позицию представителя прокуратуры, суд принял решение отказать Татьяне Булановой в удовлетворении исковых требований.

Юристы со стороны истца не удовлетворены решением суда. Они считают, что в действиях ТИК №17 наличествует не просто ошибка, а намеренный подлог. Скорее всего, Татьяна Буланова продолжит бороться за свои права и пойдет искать истину дальше — в Верховный суд РФ.

Ошибка на ошибке: ТИК №17, отказавший Булановой, критикует прокурор
wikipedia.org  / Non Profit Organization Lawyers Oakland

Стоит отметить, что с началом работы избирательной кампании в 2021 году Санкт-Петербургские территориальные избирательные комиссии, как и ГИК, уже успели подвергнуться критике со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Председатель ЦИК недовольна низкой компетентностью сотрудников, работающих в избирательной системе города, и заявила, что почти половина всех жалоб в ЦИК со всей России поступает из Санкт-Петербурга.

Ранее Татьяна Буланова поделилась со своими подписчиками зрелищными отрывками из третьей части фильма «Шугалей». Видеоряд в ролике сопровождается песней самой исполнительницы.

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буланова прокурор законодательное собрание соловьева
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