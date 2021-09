В Техасе готовят референдум о выходе из состава США

Остин, 6 сентября. В Техасе набирает силу движение по выходу штата из состава США. В городе Тексаркана активисты начали сбор подписей за отделение.

В Техасе традиционно сильны сепаратистские настроения и последние провалы администрации Белого дома, касающиеся внешней политики, экономики и миграционного кризиса, от которого страдает этот пограничный штат, стали катализатором сепаратистских настроений.

В субботу активисты TEXIT информировали граждан Тексарканы о преимуществах отделения штата от федерации. Мероприятие проходило на парковке магазина Walmart и многие люди соглашались с доводами организаторов мероприятия.

В июле активисты TEXIT начали сбор подписей, чтобы провести референдум по отделению Техаса.

По словам Нэнси Платт движение ставит перед собой задачу провести референдум в 2022 году в ходе праймериз Республиканской партии.

Желание многих техасцев выйти из состава Соединенных Штатов еще больше подстегивает медиакампания, которая обвиняет жителей Техаса в фашизме из-за скандального закона о запрете абортов, который был принят законодательным собранием штата. Многие американцы в ответ на сбор подписей за проведение референдума заявляют, что «не будут скучать» в случае отделения.

#TEXIT Nobody would miss them. The country would be a better place. pic.twitter.com/0Ur5jUhE2U