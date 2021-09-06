Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 17:38
17:38
Происшествия
Учительница из Татарстана в порыве ревности напала с ножом на своего 17-летнего сожителя
17:30
Общество
В Госдуме заявили о необходимости запрета на второе гражданство для чиновников и депутатов
17:28
Общество
Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 88 лет
17:27
Общество
Новые льготы от работодателей и государства: пакет бонусов для сотрудников расширился
17:24
Происшествия
Организатора финансовой пирамиды задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
17:21
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров остался без многомиллионного бизнеса
17:18
Спорт
Полузащитник Александр Головин пропустит матч сборных России и Мальты
17:12
Происшествия
Суд вынес приговор приковавшему девушку наручниками к батарее жителю Новосибирска
17:11
Происшествия
ФАН узнал подробности случайного прибытия литовских таможенников в Россию
17:11
Экономика
ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на 7 сентября
Все новости

В Техасе готовят референдум о выходе из состава США
Весь мир
В Техасе готовят референдум о выходе из состава США
Global Look Press  /  Kin Man Hui / kmhui@express-news.net

Остин, 6 сентября. В Техасе набирает силу движение по выходу штата из состава США. В городе Тексаркана активисты начали сбор подписей за отделение.

В Техасе традиционно сильны сепаратистские настроения и последние провалы администрации Белого дома, касающиеся внешней политики, экономики и миграционного кризиса, от которого страдает этот пограничный штат, стали катализатором сепаратистских настроений.

«Многие в Техасе считают, что пришло время остановить федеральное правительство», — говорит активистка движения TEXIT Нэнси Платт.

В субботу активисты TEXIT информировали граждан Тексарканы о преимуществах отделения штата от федерации. Мероприятие проходило на парковке магазина Walmart и многие люди соглашались с доводами организаторов мероприятия.

«Мы считаем, что Техас может управлять собой более эффективно и с меньшим уровнем коррупции, чем на федеральном уровне. Афганистан — это последний пример ряда вещей, демонстрирующих прогнившее состояние федерального правительства. Просто наблюдая за тем, как это происходит, становится ясно, что дела идут не очень хорошо», — рассказывает активист Джеймс Лоури.

В июле активисты TEXIT начали сбор подписей, чтобы провести референдум по отделению Техаса.

По словам Нэнси Платт движение ставит перед собой задачу провести референдум в 2022 году в ходе праймериз Республиканской партии.

Желание многих техасцев выйти из состава Соединенных Штатов еще больше подстегивает медиакампания, которая обвиняет жителей Техаса в фашизме из-за скандального закона о запрете абортов, который был принят законодательным собранием штата. Многие американцы в ответ на сбор подписей за проведение референдума заявляют, что «не будут скучать» в случае отделения.

Примеру Техаса могут последовать и другие штаты, в которых традиционно сильны позиции Республиканской партии, например — Флорида.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Техасе готовят референдум о выходе из состава США
сша техас сепаратизм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru