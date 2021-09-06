Пожаловавшегося на адскую боль в спине Папунаишвили срочно госпитализировали

Москва, 6 сентября. Участник шоу «Танцы со звездами», хореограф Евгений Папунаишвили напугал поклонников новостью о своей госпитализации в НИИ им. Склифосовского.

Финалист российских и международных танцевальных баттлов оказался на больничной койке из-за «адской боли» в спине. Папунаишвили с трудом передвигается несмотря на высокий болевой порог. В НИИ им. Склифосовского он провел уже два дня.

«Вчера удалось встать и немного пройтись, пока как улитка», — написал танцор в Instagram.

Врачи не поставили диагноз звезде сцены, он проходит обследование. Коллеги и поклонники пожелали Папунаишвили скорейшего выздоровления.

В проекте «Танцы со звездами» он принимает участие с 2007 года, выступал в паре с певицами Юлией Савичевой, Глюкозой. В 2017 году Папунаишвили пригласили в шоу «Ты супер! Танцы» в качестве члена жюри.

Ранее супруга актера Владимира Стеклова Ирина Дерягина сообщила о своей выписке из больницы. Там она получала лечение от коронавируса.