Санкт-Петербург, 6 сентября. США официально критикуют боевиков в Афганистане, но скрытно помогают им. В стране была создана система управляемого хаоса, считает военный эксперт Франц Клинцевич.

Движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватило власть в Афганистане. Падение сопротивления в Панджшере и приход талибов к власти стали темами обсуждения на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». В усилении «Талибана» не последнюю роль сыграли США, заявил председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Официально западные СМИ критикуют действия боевиков, распространяя любую информацию против талибов. Однако крупная группировка ВС США под видом бегства перед уступающими числом боевиками попросту передала «Талибану» склады с оружием, подчеркнул Клинцевич.

«Когда они начали уходить, оставив в Баграме и других городах базы, то буквально через час эти базы заняли талибы, а не представители вооруженных сил», — обратил он внимание.

При эвакуации США могли перераспределить технику и передать ее армии Афганистана, но это не было сделано. В подобных ситуациях проявилось лукавство Вашингтона, считает военный аналитик. Некоторое время назад ВВС США нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле. После другого взрыва американские морпехи открыли огонь, в результате чего погибло 180 человек, включая и детей. Все эти действия указывают на создание системы управляемого хаоса, считает Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.