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Волков заявил, что Роскомнадзор приступил к блокировке «Умного голосования»
Общество
Волков заявил, что Роскомнадзор приступил к блокировке «Умного голосования»
facebook.com  /  Леонид Волков

Москва, 6 сентября. Роскомнадзор начал блокировку сайта команды осужденного блогера Алексея Навального «Умное голосование», сообщил его сторонник Леонид Волков.

Надзорное ведомство уже ограничивало деятельность сайта Фонда борьбы с коррупцией1 (признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России) «Умное голосование» в декабре 2018 года. После этого сервис перешел на принадлежащий американской корпорации Google хостинг.

«Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Умного голосования — до этого момента он оставался последним из незаблокированных в РФ сайтов команды», — отметил Леонид Волков.

Арбитражный суд 5 сентября запретил Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». С соответствующим иском в суд обратилась ставропольская компания «Вулинтертрейд», которая получила право на товарный знак и логотип «Умного голосования».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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навальный роскомнадзор волков умное голосование
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