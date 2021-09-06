Волков заявил, что Роскомнадзор приступил к блокировке «Умного голосования»

Москва, 6 сентября. Роскомнадзор начал блокировку сайта команды осужденного блогера Алексея Навального «Умное голосование», сообщил его сторонник Леонид Волков.

Надзорное ведомство уже ограничивало деятельность сайта Фонда борьбы с коррупцией1 (признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России) «Умное голосование» в декабре 2018 года. После этого сервис перешел на принадлежащий американской корпорации Google хостинг.

«Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Умного голосования — до этого момента он оставался последним из незаблокированных в РФ сайтов команды», — отметил Леонид Волков.

Арбитражный суд 5 сентября запретил Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». С соответствующим иском в суд обратилась ставропольская компания «Вулинтертрейд», которая получила право на товарный знак и логотип «Умного голосования».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.