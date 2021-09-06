Лавров резко ответил на призывы Киева расширить «нормандский формат»

Москва, 6 сентября. Призывы властей Украины расширить «нормандский формат» — прямое оскорбление Парижа и Берлина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров резко ответил на высказывания Киева в ходе выступления в пансионе воспитанниц Министерства обороны. Как отметил глава российского международного ведомства, правительство президента Владимира Зеленского не просто игнорирует, а намеренно саботирует выполнение Минских соглашений, а Франция и ФРГ лишь отводят глаза и ничего не предпринимают. Потакания Киеву привели к тому, что команда Зеленского позволяет себе неприкрыто оскорблять европейские державы.

«И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники — это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?» — отметил Лавров.

Официальная Москва неоднократно отмечала готовность возобновить двусторонние консультации по Донбассу с Вашингтоном на уровне помощников президентов. Однако Запад не должен пытаться навязывать Москве выполнение Минских соглашений, так как Россия никогда в них участвовала, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.