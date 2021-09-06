Власти России отказали в допросе своих граждан по делу о MH17

Гаага, 6 сентября. Россия отказала Нидерландам в допросе граждан, которые якобы причастны к делу по MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Сотрудник судебного органа рассказал, что граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский, которые якобы причастны к крушению малайзийского «боинга» рейса MH17, не явились на слушания. Власти страны отказали суду в допросе граждан. Кроме того, украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Леонида Харченко, который также является фигурантом дела.

Стейнхейс напомнил, что все четверо могут выступить в суде. По его словам, он намерен еще изучить дополнительные материалы по делу.

Ранее Хендрик Стейнхейс объявил возможную дату вынесения решения по делу MH17. Судья уверен, что процесс завершится до конца 2022 года, а крайний срок окончания разбирательства — 15 декабря.