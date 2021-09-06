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Глава МИД Алжира обсудил в Нигере соглашение по безопасности границ
Весь мир
Глава МИД Алжира обсудил в Нигере соглашение по безопасности границ
maxpixel.net  / 

Ниамей, 6 сентября. Министр иностранных дел Рамтан Ламамра совершил визит в Нигер. В ходе поездки он обсудил развитие ситуации в Ливии и соглашение по обеспечению защиты границ.

В сообщении внешнеполитического ведомства североафриканской республики говорится, что Ламамра побеседовал с президентом страны Мохамедом Базумом. Они рассмотрели многостороннее сотрудничество, направленное на достижение мира, безопасности и стабильности в регионе.

Министр в качестве спецпосланника президента Алжира Абдельмаджида Теббуна продолжит турне по странам Африки. В ближайшие дни он посетит Египет и Конго, где встретится с главой Комитета высокого уровня Африканского союза по Ливии.

В ходе поездок Ламамра обсудит с политиками последние события, особенно ситуацию в Сахельском регионе и урегулирование ливийского кризиса.

В повестку дня включен вопрос активации четырехстороннего соглашения между Ливией и соседними странами. Документ призван обеспечить безопасность общих границ.

Зарубежные визиты Ламамры стартовали спустя несколько дней после достижения договоренностей по ливийскому урегулированию. Саммит на уровне министров иностранных дел прошел в Алжире 30 и 31 августа.

Во время встречи участники решили направить в Триполи делегацию для общения со всеми сторонами. Миссия оценит ход политического процесса, который предшествует выборам, запланированным на 24 декабря.

На итоговой пресс-конференции глава МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш объявила, что Ливия договорилась с Суданом, Чадом и Нигером о создании совместного механизма по обеспечению защиты границ.

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нигер алжир ламамра
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