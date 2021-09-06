В августе регионы России активно занимались развитием рыбной отрасли. О главных новостях и достижениях регионов за прошедшую неделю рассказывает издание «Капитал страны».

В Красноярском крае продолжается программа по восстановлению популяции ценных пород рыб; рыбоводческий комплекс «Янтарный ручей» в Ульяновской области начал выращивать радужную форель; в Приморье спустили на воду очередной краболов; в Липецкой области разводят нестандартные для региона породы рыб, включая и осетровых.

Не менее важным событием, которое хочется непременно отметить, является закладка сразу нескольких атомных подводных лодок и корветов в Архангельской области, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. А также начало печати жилых домов на 3D-принтере: в Ярославской области появились первые «печатные» дома.

В Ярославской области первыми в России напечатали жилые дома на 3D-принтере. В Ульяновской области начали выращивать радужную форель. Новые атомные подводные лодки заложили в Архангельской области. Около 100 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Енисей в Красноярском крае. Крупнейший ТРЦ юга России открыли в столице Чечни. В Приморском крае спустили на воду судно-краболов «Аян». Донской осетр станет брендом Липецкой области. В Челябинской области стартует производство российских беспилотных летательных аппаратов. Первый на юге России испытательный комплекс создан в Ростовской области. Первый отечественный экскаватор начал свою работу на Эльгинском месторождении в Якутии.

Раннее стало известно, что автомобиль Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. К серийному производству машины планируют перейти в течение нескольких лет.