Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 19:09
19:09
Общество
Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет
19:07
Общество
Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»
19:07
Политика
Эксперт по безопасности Наумов назвал самый надежный способ защитить данные россиян
19:04
Общество
Бизнесмен без лицензии давал тепло в дома нижегородцев и заработал 193 млн рублей
19:02
Спорт
Экс-игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы
18:59
Общество
Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
18:57
Весь мир
Египет направил два самолета с гуманитарной помощью в Судан
18:57
Спорт
Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
18:53
Происшествия
Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления
18:52
Общество
Водителей предупредили об ограничении движения на федеральной трассе М-10 «Россия»
Все новости

ТОП-10 достижений августа в различных отраслях регионов России
Общество
ТОП-10 достижений августа в различных отраслях регионов России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В августе регионы России активно занимались развитием рыбной отрасли. О главных новостях и достижениях регионов за прошедшую неделю рассказывает издание «Капитал страны».

В Красноярском крае продолжается программа по восстановлению популяции ценных пород рыб; рыбоводческий комплекс «Янтарный ручей» в Ульяновской области начал выращивать радужную форель; в Приморье спустили на воду очередной краболов; в Липецкой области разводят нестандартные для региона породы рыб, включая и осетровых.

Не менее важным событием, которое хочется непременно отметить, является закладка сразу нескольких атомных подводных лодок и корветов в Архангельской области, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. А также начало печати жилых домов на 3D-принтере: в Ярославской области появились первые «печатные» дома.

  1. В Ярославской области первыми в России напечатали жилые дома на 3D-принтере.
  2. В Ульяновской области начали выращивать радужную форель.
  3. Новые атомные подводные лодки заложили в Архангельской области.
  4. Около 100 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Енисей в Красноярском крае.
  5. Крупнейший ТРЦ юга России открыли в столице Чечни.
  6. В Приморском крае спустили на воду судно-краболов «Аян».
  7. Донской осетр станет брендом Липецкой области.
  8. В Челябинской области стартует производство российских беспилотных летательных аппаратов.
  9. Первый на юге России испытательный комплекс создан в Ростовской области.
  10. Первый отечественный экскаватор начал свою работу на Эльгинском месторождении в Якутии.

Раннее стало известно, что автомобиль Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. К серийному производству машины планируют перейти в течение нескольких лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ТОП-10 достижений августа в различных отраслях регионов России
россия рыбная отрасль регионы россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru