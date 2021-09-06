В августе регионы России активно занимались развитием рыбной отрасли. О главных новостях и достижениях регионов за прошедшую неделю рассказывает издание «Капитал страны».
В Красноярском крае продолжается программа по восстановлению популяции ценных пород рыб; рыбоводческий комплекс «Янтарный ручей» в Ульяновской области начал выращивать радужную форель; в Приморье спустили на воду очередной краболов; в Липецкой области разводят нестандартные для региона породы рыб, включая и осетровых.
Не менее важным событием, которое хочется непременно отметить, является закладка сразу нескольких атомных подводных лодок и корветов в Архангельской области, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. А также начало печати жилых домов на 3D-принтере: в Ярославской области появились первые «печатные» дома.
- В Ярославской области первыми в России напечатали жилые дома на 3D-принтере.
- В Ульяновской области начали выращивать радужную форель.
- Новые атомные подводные лодки заложили в Архангельской области.
- Около 100 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Енисей в Красноярском крае.
- Крупнейший ТРЦ юга России открыли в столице Чечни.
- В Приморском крае спустили на воду судно-краболов «Аян».
- Донской осетр станет брендом Липецкой области.
- В Челябинской области стартует производство российских беспилотных летательных аппаратов.
- Первый на юге России испытательный комплекс создан в Ростовской области.
- Первый отечественный экскаватор начал свою работу на Эльгинском месторождении в Якутии.
Раннее стало известно, что автомобиль Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. К серийному производству машины планируют перейти в течение нескольких лет.