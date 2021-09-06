Губернатор убежал, а полковника убили партизаны: новые скандалы в политике Колумбии

Скандалы в Колумбии бушевали всю минувшую неделю. Из страны бежал оппозиционный губернатор, на которого покушалась наркомафия. Власти ничего не делают для его защиты, поэтому он ищет ее за границей. Конституционный суд встал на сторону педофилов, а бывшие президенты откровенно рассказывают, как наркокартели финансируют президентские кампании. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как вся политическая система Колумбии начала идти вразнос.

Сбежавший губернатор-оппозиционер

В Колумбии продолжается скандал, связанный с бегством губернатора департамента Магдалена Карлоса Кайседо в США. По данным полицейского расследования, 14 августа он передал информацию, что на него собираются совершить покушение боевики наркокартеля «Клан дель Гольфо». Полиция проверила и подтвердила эти сведения 17 августа благодаря своему информатору и… ничего не стала предпринимать. Губернатору не была предоставлена защита, не было никакой спецоперации по ликвидации угрозы или ее выявлению. Дело пустили на самотек.

Убедившись, что силовые органы Колумбии ничего не предпринимают, Кайседо 19 августа покинул страну.

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Губернатору есть чего опасаться. В молодости Кайседо состоял в социалистической партии «Патриотический союз» (Union Patriotica, UP), которая состояла из бывших партизан-коммунистов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), сложивших оружие после переговоров с колумбийским правительством в 1980-х годах. UP сходу набрала 15% голосов избирателей, от нее избиралось несколько мэров в крупных городах департаментов Антьокия и Магдалена. Партия стала угрозой для двух традиционных партий власти — Либеральной и Консервативной.

«Патриотический союз» был уничтожена руками наркокартелей и ультраправых боевиков — в 1985-1990-х годах были убиты 800 активных членов партии. Так была «спасена» колумбийская демократия и продолжена гражданская война с FARC, унесшая после этого жизни более 120 тысяч человек.

Кайседо посчастливилось выжить, стать ректором Университета Магдалены и продолжить политическую деятельность. Левый политик стал региональным лидером, основав движение «Гражданская сила» (Fuerza Ciudadana, FC) и избравшись на период 2020-2023 года губернатором Магдалены. Его поддержка прошедшей национальной забастовки и жесткая критика политики президента Дуке не понравились Боготе. Против него было инициировано антикоррупционное расследование, которое никак не могут завершить в силу нехватки доказательств.

Федеральное агентство новостей /

Политическая оппозиция обвиняет действующее правительство в том, что оно преследует неугодных ему политиков, не останавливаясь перед сговором с картелями. Либо предпочитает тактично «закрыть глаза», игнорируя угрозы оппозиционным политикам.

Самый популярный оппозиционный политик Колумбии Густаво Петро 3 сентября обвинил в своем Twitter власти в том, что они продвигают в Магдалене тех, кто связан с наиболее коррумпированными семьями региона.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1433850301208047621

Международные и колумбийские общественные организации просят президента Дуке защитить Кайседо.

«Я благодарю членов Европарламента, которые выразили озабоченность по поводу отсутствия гарантий для существования альтернатив правительству в Колумбии. Ваша поддержка мира и осуждение несправедливости в нашей стране необходимы для защиты демократии», — заявил Кайседо в своем Twitter 4 сентября.

https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1434142715286011906

Ситуация с оппозиционным губернатором — дикий скандал, который подрывает и без того слабые позиции действующего правительства и правящей партии «Демократический центр» перед выборами президента страны в мае 2022 года. Представитель выборной власти вынужден бежать из-за угроз своей жизни от лица крупнейшего наркокартеля. Власти ничего не предпринимают и таким образом оказываются в ситуации, когда они являются соучастниками преступления. Разумеется, им выгодно, чтобы Кайседо сбежал, ослабив положение оппозиции перед выборами.

Но в итоге всем политическим наблюдателям продемонстрировано, чем является «колумбийская демократия». Это выглядит как готовность властей страны использовать криминал для сведения политических счетов с противниками.

Мертвый полковник

3 сентября армия страны сообщила о смерти полковника Педро Энрике Переса, похищенного одной из диссидентских фракций FARC из числа тех, что отказались от подписания мирного соглашения.

https://twitter.com/COL_EJERCITO/status/1433942649350787073

Ситуация с Пересом не менее скандальная, чем с беглым губернатором Кайседо. Его похитили 18 апреля 2021 года в муниципалитете Саравена в департаменте Араука. По сведениям колумбийской разведки, его вывезли в Венесуэлу. Еще 25 августа он был жив, записал видеообращение к своей семье и призвал правительство страны не забывать о нем.

«Я подполковник Перес Арчиниегас Педро Энрике. Сегодня среда, 25 августа 2021 года, особо хочу приветствовать всю мою семью, я очень скучаю по ним. Я прошу правительство и армию не забывать меня, я понимаю, что они пытаюсь найти решение», — сказал полковник Перес.

Однако Богота не то не захотела скоординировать свои действия с властями Венесуэлы, которые весь этот год вели в своих пограничных штатах войну с отколовшимися от FARC боевиками, то ли вообще не пыталось вызволить из плена своего офицера.

В результате полковник Перес погиб. Колумбийские власти утверждают, что это произошло по всей видимости на территории Венесуэлы, и таким образом перекладывают вину за гибель Переса на соседнюю страну. Вряд ли этот ход добавит им популярности внутри страны.

И уж точно его не оценят жители Венесуэлы. Когда в страну вторгаются отряды из чужого государства, а потом оно же и обвиняет вас в том, что они кого-то убили на вашей территории — к таким претензиям сложно проникнуться сочувствием. В результате Богота оказалась не только не способна обеспечить безопасность рядовых граждан, но даже не постаралась спасти высокопоставленного офицера одной из опор своего правительства — армии.

Наркоденьги в президентской гонке

На этом скандалы не закончились. 31 августа в Комиссии правды и примирения выступил бывший президент Колумбии Андрес Пастрана (был у власти в 1998-2002 годах), который не преминул вспомнить все прошлые обиды. Пастрана представил Комисии письмо, подписанное бывшими главарями наркокартеля Кали, братьями Орехуэла, в котором заявлялось, что они финансируют президентскую кампанию Эрнесто Сампера (президента Колумбии от Либеральной партии в 1994-1998 годах). Он также заверил Комиссию, что кроме них в финансировании участвовали мексиканские наркокартели, конкретно Хоакин «Эль Чапо» Гусман.

Скандала бы не получилось, так как о связях Сампера с наркомафией было известно уже в девяностых. В 1994-1995 годах в Колумбии прошел «Процесс 8000», который не выявил причастности Сампера к деньгам наркомафии. Да и сам президент отрицал, что получал что-то от них.

Но в век социальных сетей Сампер не удержался и ответил, что Пастрана для него никакой не авторитет и что он скорее признается в педофилии и связях с Джеффри Эпштейном, чем в зависимости от наркокартелей. Тем более что, по словам либерала Сампера, консерватор Пастрана сам не брезговал брать деньги у наркокартелей.

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После этого колумбийская пресса всю неделю рассуждала — что не так с бывшими президентами. Вспомнили про то, что они отказывались участвовать в территориальной Комиссии, которая улаживала спор с Никарагуа из-за архипелага Сан-Андрес и Провиденсия. Потом припомнили, что многие из них, включая Сесара Гавирию Трухильо и Альваро Урибе, не собираются сотрудничать с Комиссией правды и примирения, что ставит под удар расследование преступлений во время гражданской войны с FARС. А 3 сентября сын Мигеля Орехуэла, бывшего главы картеля Кали, усомнился в подлинности самого письма. По его мнению, Пастрана должен объяснить, откуда у него появилось это письмо, и кто его ему предоставил.

Важно отметить, что никто не был удивлен участием наркокартелей в президентской гонке. Дело для Колумбии привычное, учитывая постоянно вскрывающиеся связи между ее политической верхушкой и криминальными боссами.

Суд в пользу насильников?

Скандалы на этой неделе касались не только исполнительной, но и судебной власти. Конституционный суд страны своим решением 2 сентября отменил пожизненное заключение для педофилов, которое было введено в 2020 году после принятия закона «Гильмы Хименес». Получился огромный скандал, против решения выступили не только депутаты парламента Колумбии — даже президент Дуке заявил, что будет добиваться отмены решения и закрепления нормы пожизненного заключения для насильников.

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«Один из недостатков нашего общества состоит в том, что кажется, что существует больше гарантий для преступников, чем для жертв. Тысячи убитых и подвергшихся насилию детей заслуживают того, чтобы мы продолжали бороться за пожизненное заключение. Это было делом Гильмы Хименес и тысяч семей, а также нашей», — заявил президент Колумбии.

В то же время многие юристы приветствовали это решение, так как согласно нормам права, в Колумбии нет пожизненного заключения.

«Пожизненное заключение неконституционно. Понятие человеческого достоинства восстановлено в Конституции. Правительство и Конгресс серьезно ошиблись, несмотря на все предупреждения Консультативной комиссии по уголовной политике, которую я возглавлял, и академии», — заявил бывший президент Консультативной комиссии по уголовной политике Рикардо Посада.

Скандал подогрело задержание в городе Хадин, департамент Антьокия, сети сутенеров-педофилов, которые два года снабжали туристов несовершеннолетними девушками.

Решение суда усугубило раскол внутри колумбийского общества, так как оппозиция опасается, что пожизненное заключение может распространиться и на другие преступления. Учитывая продажность полицейских органов страны и преследование неугодных политиков, их сомнения понятны. Чем ближе к выборам, тем больше Колумбия скатывается в состояние «холодной гражданской войны», в котором любое решение вызывает жесткую реакцию со стороны любых политических сил.