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ФИФА выступила с заявлением после скандала на матче Бразилия — Аргентина

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 16:08
Спорт
ФИФА выступила с заявлением после скандала на матче Бразилия — Аргентина
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Цюрих, 6 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление по поводу остановки матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

ФИФА получила первые официальные отчеты по матчу Бразилия — Аргентина, который был приостановлен на седьмой минуте. Об этом пресс-служба организации сообщила в заявлении на официальном сайте.

«Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение», — отметили в ФИФА.

Сотрудники организации выразили сожаление в связи с инцидентом, из-за которого болельщики не смогли «насладиться» игрой футболистов. Матч финалистов Кубка Америки 2021 года был приостановлен после появления на поле правоохранителей и сотрудников миграционной службы.

Выяснилось, что несколько игроков сборной Аргентины, выступающих за клубы АПЛ, не прошли 14-дневный карантин. Из-за этого власти Бразилии хотели депортировать футболистов из страны. После продолжительных переговоров сборная Аргентины покинула стадион. Футболисты отправились в аэропорт Сан-Паулу и улетели в Буэнос-Айрес.

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