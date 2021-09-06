ФИФА выступила с заявлением после скандала на матче Бразилия — Аргентина

Цюрих, 6 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление по поводу остановки матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

ФИФА получила первые официальные отчеты по матчу Бразилия — Аргентина, который был приостановлен на седьмой минуте. Об этом пресс-служба организации сообщила в заявлении на официальном сайте.

«Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение», — отметили в ФИФА.

Сотрудники организации выразили сожаление в связи с инцидентом, из-за которого болельщики не смогли «насладиться» игрой футболистов. Матч финалистов Кубка Америки 2021 года был приостановлен после появления на поле правоохранителей и сотрудников миграционной службы.

Выяснилось, что несколько игроков сборной Аргентины, выступающих за клубы АПЛ, не прошли 14-дневный карантин. Из-за этого власти Бразилии хотели депортировать футболистов из страны. После продолжительных переговоров сборная Аргентины покинула стадион. Футболисты отправились в аэропорт Сан-Паулу и улетели в Буэнос-Айрес.