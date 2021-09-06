Nord Stream 2 AG: уложена последняя труба «Северного потока — 2»

Цуг, 6 сентября. Компания-оператор Nord Stream 2 AG рассказала, как идет процесс укладки труб российского газопровода «Северный поток — 2».

Сварка последней трубы второй нитки «СП-2» осуществлена в Балтийском море. Об этом стало известно из сообщения оператора газопровода.

На данный момент компания намерена осуществить стыковку немецкой и датской секции газопровода. После этого специалисты приступят к пусконаладке, говорится в заявлении Nord Stream 2 AG. Сообщается, что «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

О скором окончании строительства проекта ранее заявлял в беседе с журналистами бывший глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Бизнесмен ссылался на слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.