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Во Франции рассказали, как превратить Европу в «военную сверхдержаву»
Армия
Во Франции рассказали, как превратить Европу в «военную сверхдержаву»
pixabay.com

Париж, 6 сентября. Соединенные Штаты больше не являются гарантом безопасности для Евросоюза, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Вывод армии США из Афганистана и приход к власти в стране движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) являются тревожным сигналом для Европы, приводят слова французского министра журналисты издания из Великобритании Daily Express, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. По мнению Ле Мэра, Евросоюз больше не может полагаться на Вашингтон в сфере обеспечения безопасности, ввиду чего ЕС необходимо стать новой сверхдержавой, обладающей большей независимостью.

«Давайте откроем глаза, мы сталкиваемся с угрозами, и мы больше не можем полагаться на защиту Соединенных Штатов», — считает министр из Франции.

Министр придумал хитрый способ превращения Евросоюза в «военную сверхдержаву». По его мнению, Европе стоит увеличить количество инвестиций в собственные рынки и технологические отрасли, чтобы получить независимость от иностранных государств. По его словам, Франция вскоре должна получить председательство в Евросоюзе сроком на шесть месяцев, и за этот период Париж намеревается превратить ЕС в «военную сверхдержаву». Он подчеркнул, что европейские государства не могут называть себя независимыми в полной мере, если они зависят от зарубежных технологий. Министр призвал Европу увеличить инвестиции в различные технологические сферы, в том числе, в разработку искусственного интеллекта, развитие космической отрасли и полупроводников.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что государственный переворот в Гвинее мог быть организован французскими властями. По его словам, Париж хочет всецело контролировать африканские государства, по которым прокатилась волна восстаний. Эксперт объяснил, что для Франции важно иметь доступ к дешевому сырью и рабочей силе, так как иначе она может покинуть список самых благополучных стран мира. Именно попытки французского руководства добиться влияния в Гвинее в настоящий момент и можно наблюдать в стране, уверен он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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