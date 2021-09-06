Французская экспансия: зачем Total инвестирует 27 млрд долларов в Ирак

Багдад, 5 сентября. Правительство Ирака одобрило соглашение с французской нефтегазовой компанией Total о реализации четырех крупных энергетических проектов в южной части страны на общую сумму 27 млрд долларов.

Эта европейская компания является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа, занимая четвертое место после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Несмотря на убытки более чем в 8 млрд долларов из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сейчас экономические показатели Total свидетельствуют о положительном росте.

Как заявил генеральный директор Total Патрик Пуянне, работы начнутся «немедленно». Сумма первоначальных инвестиций составит 10 млрд долларов, три из них будут направлены на закачку морской воды на нефтяные месторождения, что позволит повысить количество добываемого сырья.

Total agrees $27 bn deal to develop four energy projects in #Iraq



Iraqi oil minister Ihsan Abdul Jabbar said #Total will invest $3 bn in the first phase

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Еще 2 млрд долларов пойдут на строительство завода по переработке газа на южных месторождениях республики. Ожидаемая мощность предприятия на первом этапе составляет около 300 млн кубических метров в сутки, впоследствии этот показатель планируется удвоить.

Багдад в плюсе

По заявлению министра нефти Ирака Ихсана Абдула Джабара, построенный при поддержке Total завод позволит стране снизить зависимость от импорта природного газа из Ирана, а также сэкономить средства из бюджета за счет более низкой себестоимости национальных ресурсов. В настоящее время закупочная цена составляет около 8 долларов за 1 млн BTU (239 киловатт получаемой энергии), а в случае реализации проекта эта цена, предположительно, снизится до 6,5 долларов. Также Total планирует строительство солнечной электростанции и проведение работ на месторождении «Артави», что позволит увеличить добычу нефти здесь с 85 до 210 тысяч баррелей в сутки.

A political and social crisis in #Iraq has escalated in recent days, as soaring temperatures, widespread protests and rolling blackouts take hold of the oil-rich south of the country https://t.co/1cCRg4YSvL pic.twitter.com/vfbp3VUauc — Arab News (@arabnews) July 1, 2021

В настоящее время Ирак переживает тяжелый энергетический кризис. В середине лета в стране вспыхнули беспорядки из-за недовольства населения отключением электричества в южной части республики. Причиной этого стало прекращение подачи энергии из Ирана из-за большой задолженности Багдада перед Тегераном, который не мог продолжать поставки без своевременной оплаты.

Население, столкнувшееся с нехваткой света и воды в условиях 50-градусной жары, начало проведение демонстраций. В результате стычек с полицией несколько человек получили тяжелые ранения, а министр энергетики страны Маджед Махди Хантуш подал в отставку.

Macron tells Baghdad Summit IS remains threat, commits to maintaining troops in Iraq:https://t.co/zcNzqOdNXr — George (@George97558) September 3, 2021

Французы в Ираке

Вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере между Парижем и Багдадом рассматривались еще в прошлом году, когда президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми строительство атомной электростанции. Правда никаких конкретных шагов тогда реализовано не было.

Помимо обеспечения экономического сотрудничества с Ираком, Париж демонстрирует заинтересованность и в усилении своего военного присутствия в ближневосточном государстве.

Федеральное агентство новостей /

Так, в рамках своей последней поездки в Багдад Макрон заявил, что французские силы не покинут Ирак, даже если США решат вывести свой контингент из ближневосточной страны. Данное утверждение имеет особую актуальность ввиду ситуации в Афганистане, обострившейся с началом вывода иностранных войск.

«Мы не зависим от присутствия американских сил. Если США решат полностью уйти, мы не будем иметь ничего общего с этим решением и останемся на стороне иракцев», — заявил президент Пятой республики.

EN DIRECT | Conférence de presse du Président @EmmanuelMacron depuis Bagdad.https://t.co/D8BFrrR7Lc — Élysée (@Elysee) August 28, 2021

Макрон ответил, что позиции «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Ираке все еще сильны, и засвидетельствовал свою решимость оставаться в регионе до тех пор, пока Багдад нуждается в поддержке Парижа. Впрочем, несмотря на обещания европейского лидера помочь в борьбе со «спящими ячейками» террористической группировки, на данный момент он не может похвастаться реальными результатами в этом деле.

Напротив, в последнее время радикальные исламисты в регионе еще более активизировались и увеличили число нападений. Так, только вчера, 5 сентября, в результате серии атак ИГ в Ираке погибли по меньшей мере 16 сотрудников правоохранительных органов.

Особенно примечательным в свете заявлений Макрона является тот факт, что французские военнослужащие уже на протяжении нескольких лет присутствуют в ближневосточной стране.

France to maintain troop presence in #Iraq to counter terrorism even if U.S. were to withdraw, President Macron said during regional summit in Baghdad: https://t.co/aToPKstMms — CEP (@FightExtremism) August 30, 2021

Дорога к французскому вмешательству

Начиная с 1990-х годов ВВС Франции участвовали в атаках на Ирак, направленных против правительства Саддама Хусейна. Впрочем, в 2003 году Париж неодобрительно отзывался о вторжении сил западной коалиции в страну, однако не смог или не захотел сделать что-то для того, чтобы помешать разгорающемуся конфликту.

Эта война позволила силам НАТО разместить на иракской территории свои военные базы и сформировать новое правительство, лояльное западным силам. Благодаря этому в стране появился плацдарм для размещения войск, пригодившийся Альянсу во время операции против «Исламского государства».

Начиная с 2014 года Франция присоединилась к коалиционным силам, действующим в Сирии и Ираке, что обеспечило Пятой республике военное присутствие в регионе. Однако несмотря на многолетние усилия террористы в Ираке до сих пор так и не были побеждены.

"As the US leaves Iraq, France sees a chance for growing influence. Macron hoped the Baghdad conference would launch his ambitions as a regional mediator. But Iraqi and US officials think the French just don't have the clout." https://t.co/seX1jwwLLc — Muslim Voices (@muslimvoices) September 6, 2021

Исправление ошибок или вдумчивая стратегия

Между тем, за годы присутствия Альянса в стране ее экономика погрузилась в кризис, а ключевая инфраструктура была уничтожена. Причем нельзя сказать, что сделано это было только радикальными исламистами — удары коалиции также нанесли иракцам колоссальный ущерб.

Федеральное агентство новостей /

Современные проблемы Багдада являются логичными последствиями нескольких войн и продолжительного внешнего вмешательства. Теперь же Париж может использовать ситуацию как возможность для удовлетворения своих интересов.

Появление французских компаний на местном рынке в условиях нынешнего кризиса является легко реализуемым и не слишком затратным, но может дать европейцам новые экономические возможности. Заключенный договор о появлении филиала Total вполне может считать доказательством этого.

Благодаря своему внедрению в Ирак Париж получил доступ к важным энергоресурсам, которыми располагает ближневосточная страна. А показательная защита интересов Багдада и долгосрочное сохранение военного присутствия в государстве позволит французам получить наиболее выгодные условия в развитии экономических инициатив за счет использования чужих природных богатств.

The French believe that after decades of war and weakness, Iraq is ready to receive them and provide a base to build political and economic bridges with others in the region https://t.co/83kdvUSFSD — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 6, 2021

Париж не первый

Той же позиции что и Франция придерживаются США, первыми обеспечившие себе право на размещение контингента на иракской территории. На данный момент они официально завершили свою военную операцию — 2,5 тысячи солдат, которые там пока остаются, официально выполняют функции советников и инструкторов. То есть они даже не намерены вести бои с террористами, предпочитая поручить это местным войскам.

И, судя по всему, пока они не собираются уходить. По крайней мере американскому лидеру Джо Байдену будет сложно пойти на такой шаг, учитывая шквал критики, обрушившийся на него после сдачи Афганистана боевикам движения «Талибан»1 (запрещен в РФ).

Biden; "ABD, bu yıl #Irak'taki savaş görevini sonlandıracak.ABD'nin #Irak'taki rolü Irak askerlerinin eğitimine devam etmek ve ortaya çıktıkça IŞİD ile başa çıkmak olacak"



Biden;U.S. will end its combat mission in Iraq by the end of the year. pic.twitter.com/j4JZjfyb7l — ALI CINAR (@ALICINAR) July 26, 2021

Но на этом фоне возникает вопрос: действительно ли страны Запада вторгались в регион для борьбы с радикалами, или они просто обеспечили себе долгосрочный доступ к местным ресурсам на льготных и выгодных для себя условиях? Реализация четырех крупных проектов со стороны французской Total — это всего лишь один из последних примеров того, как путем небольших вливания Париж и другие западные игроки наживаются на государствах третьего мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.