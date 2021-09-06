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Ставка на мигрантов: как ОАЭ хотят победить в соперничестве с Саудовской Аравией
Весь мир
Ставка на мигрантов: как ОАЭ хотят победить в соперничестве с Саудовской Аравией
Global Look Press  /  Fabio Ferrari

Объединенные Арабские Эмираты планируют запустить 50 новых экономических инициатив для повышения конкурентоспособности страны. Абу-Даби идет на этот шаг на фоне возрастающего соперничества ОАЭ с Саудовской Аравией за статус торгового и делового центра в регионе.

Для реализации нового масштабного плана в течение следующих девяти лет власти Эмиратов намерены привлечь в государство прямые иностранные инвестиции в размере 150 млрд долларов. Хоть поступления денег из других стран с каждым годом и так растут, они намерены добиться в этом вопросе нового прорыва, который должен послужить быстрому развитию государства.

Как мигранты помогут победить ОАЭ в экономическом соперничестве с Саудовской Аравией
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо этого новые экономические проекты Абу-Даби включают в себя вложение в технологии и создание новых виз для привлечения квалифицированных работников и бизнесменов из-за рубежа.

«Цель ОАЭ на следующие 50 лет — стать глобальным игроком в различных направлениях промышленности. В течение последних пяти десятилетий мы ориентировались на регион. Но теперь мы переходим к тому, чтобы многие наши отрасли были конкурентоспособными на мировом уровне», — сказала Сара бинт Юсеф аль-Амири, министр по передовым технологиям.

Обновление визового режима

Возрастающая роль иностранцев и заграничных капиталов в стратегии развития государства была обусловлена курсом на эффективную борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Власти намерены ввести в оборот две новые категории визовых документов — одна для фрилансеров, а другая для предпринимателей и высококвалифицированных работников. Эта мера направлена на привлечение и удержание иностранцев, обладающих полезными для развития государства навыками.

Так, новая «зеленая» виза обладает большей гибкостью в вопросах переезда в страну членов семей работающих в ОАЭ мигрантов. Кроме того, она дает специалисту больше времени для поиска нового места в случае увольнения.

Также будет расширено применение «золотых» виз, предоставляющих выходцам из других государств право на десятилетнее пребывание в стране.

Власти полагают, что такой подход позволит повысить экономический рост по меньшей мере на 1%, что для такого высокоразвитого государства весьма заметное увеличение.

Новые послабления для мигрантов направлены на то, чтобы сделать работу в ОАЭ еще более привлекательной. Этот шаг необходим, поскольку сейчас порядка 80% населения Эмиратов составляют иностранцы, считающиеся основой национальной экономики.

Как мигранты помогут победить ОАЭ в экономическом соперничестве с Саудовской Аравией
Федеральное агентство новостей  / 

Шаги навстречу мигрантам

В настоящее время Абу-Даби активно проводит трудовые реформы, направленные на развитие человеческого капитала и сохранение потока мигрантов в страну. Так, ранее лишившимся работы приезжим была предоставлена возможность остаться на территории ОАЭ на правах фрилансеров.

Такие перспективы доступны талантливым выходцам из других государств, имеющих квалификацию инженеров, художников, врачей и писателей — людей, способных помочь всестороннему развитию Эмиратов. Ранее такие возможности были доступны только финансистам, педагогам, журналистам и людям некоторых технических специальностей.

Для того чтобы воспользоваться данными преимуществами, мигранту необходимо создать собственную фирму с минимальными затратами в 3–4 тысячи долларов и зарегистрироваться как юридическое лицо. После этого человеку необходимо получить лицензию на фриланс.

Данная инициатива направлена на рост малого бизнеса в стране и помимо прочего дает возможность оформить вид на жительство по упрощенной схеме.

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Федеральное агентство новостей  / 

Эмиратцы не хотят работать

При этом стоит отметить, что многие вакансии в государстве открыты в том числе и из-за того, что коренные жители Эмиратов неохотно занимают низшие должности. Так, при общей статистике занятости около 98%, потомственными уроженцами страны являются лишь 11%, большинство из которых имеют руководящие посты в разного рода компаниях.

В конце июля для борьбы с безработицей среди граждан вице-президент ОАЭ и эмир Дубая Мухаммад бин Рашид Аль Мактум издал указ о формировании Совета по развитию человеческих ресурсов Эмиратов. Данная структура необходима ближневосточному государству для того, чтобы развивать трудовой потенциал населения и добиваться от местных предприятий дополнительных рабочих мест для граждан.

Многие эмиратцы на протяжении нескольких поколений предпочитают довольствоваться получением социальных пособий вместо официального трудоустройства. Для борьбы с такой тенденцией Абу-Даби ранее разработал особую систему льгот для работающих граждан, стимулирующую людей на трудовую деятельность.

Вынужденное отхождение от традиций

ОАЭ сегодня являются одной из самых передовых стран региона в вопросе равенства полов. Большой поток туристов и мигрантов из иной культурной среды подталкивает государство к постепенному уходу от исламского традиционализма, который, впрочем, все равно имеет сильное влияние.

Как мигранты помогут победить ОАЭ в экономическом соперничестве с Саудовской Аравией
Федеральное агентство новостей  / 

Такая тенденция благоприятно сказывается на внутренней ситуации: например, предоставление эмиратским женщинам права на образование и труд привело к увеличению числа квалифицированных кадров из областей науки, технологий, математики и инженерии.

Повсеместно растет количество представительниц прекрасного пола в государственном аппарате, правоохранительных органах и даже армии, а в соответствии с недавними нововведениями теперь их будет больше и на руководящих постах местных компаний.

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Федеральное агентство новостей  / 

Борьба за статус делового центра

Все новые инициативы соответствуют принятым в Эмиратах государственным проектам «Экономическое видение Абу-Даби 2030» и «Промышленная стратегия Дубая 2030», направленным на развитие страны. Они имеют много общего с саудовской инициативой «Видение 2030», направленной на изменение жизни королевства за счет всеобъемлющих реформ.

Несмотря на то, что два государства Персидского залива на протяжении многих лет поддерживали сугубо партнерские связи, в последние годы их экономические амбиции стали причиной серьезной конкуренции. В результате это приводит и к политическим расхождениям по ряду вопросов.

Заинтересованность в иностранных талантах прослеживается сразу в двух этих державах, что выводит их на новый уровень соперничества.

Однако стоит отметить, что по ряду показателей Эр-Рияд пока обходит Абу-Даби. Во многом саудовским властям удалось этого добиться за счет активных инвестиций в другие страны и деловой коллаборации с зарубежными компаниями. Нередко это становится результатом неожиданных экспериментальных инициатив вроде производства мультфильмов в стиле японской анимации. Однако вместе с тем саудиты предпринимают и меры, способные оттолкнуть иностранцев, например — недавнее массовое увольнение йеменских рабочих и аресты не желающих уезжать рабочих.

ОАЭ же демонстрируют свою готовность к борьбе и, разрабатывая собственные инициативы, доказывают, что являются не только популярным туристическим центром.

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