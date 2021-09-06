Ставка на мигрантов: как ОАЭ хотят победить в соперничестве с Саудовской Аравией

Объединенные Арабские Эмираты планируют запустить 50 новых экономических инициатив для повышения конкурентоспособности страны. Абу-Даби идет на этот шаг на фоне возрастающего соперничества ОАЭ с Саудовской Аравией за статус торгового и делового центра в регионе.

Для реализации нового масштабного плана в течение следующих девяти лет власти Эмиратов намерены привлечь в государство прямые иностранные инвестиции в размере 150 млрд долларов. Хоть поступления денег из других стран с каждым годом и так растут, они намерены добиться в этом вопросе нового прорыва, который должен послужить быстрому развитию государства.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого новые экономические проекты Абу-Даби включают в себя вложение в технологии и создание новых виз для привлечения квалифицированных работников и бизнесменов из-за рубежа.

«Цель ОАЭ на следующие 50 лет — стать глобальным игроком в различных направлениях промышленности. В течение последних пяти десятилетий мы ориентировались на регион. Но теперь мы переходим к тому, чтобы многие наши отрасли были конкурентоспособными на мировом уровне», — сказала Сара бинт Юсеф аль-Амири, министр по передовым технологиям.

Обновление визового режима

Возрастающая роль иностранцев и заграничных капиталов в стратегии развития государства была обусловлена курсом на эффективную борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Власти намерены ввести в оборот две новые категории визовых документов — одна для фрилансеров, а другая для предпринимателей и высококвалифицированных работников. Эта мера направлена на привлечение и удержание иностранцев, обладающих полезными для развития государства навыками.

Так, новая «зеленая» виза обладает большей гибкостью в вопросах переезда в страну членов семей работающих в ОАЭ мигрантов. Кроме того, она дает специалисту больше времени для поиска нового места в случае увольнения.

Expats hail new residency visa reforms under UAE’s Project of the 50 initiatives

Parents, students, professionals welcome Green visa, Freelancer visa, new extensions#50years #UAEhttps://t.co/8GYg0vLe9B — Gulf News (@gulf_news) September 6, 2021

Также будет расширено применение «золотых» виз, предоставляющих выходцам из других государств право на десятилетнее пребывание в стране.

Власти полагают, что такой подход позволит повысить экономический рост по меньшей мере на 1%, что для такого высокоразвитого государства весьма заметное увеличение.

Новые послабления для мигрантов направлены на то, чтобы сделать работу в ОАЭ еще более привлекательной. Этот шаг необходим, поскольку сейчас порядка 80% населения Эмиратов составляют иностранцы, считающиеся основой национальной экономики.

Федеральное агентство новостей /

Шаги навстречу мигрантам

В настоящее время Абу-Даби активно проводит трудовые реформы, направленные на развитие человеческого капитала и сохранение потока мигрантов в страну. Так, ранее лишившимся работы приезжим была предоставлена возможность остаться на территории ОАЭ на правах фрилансеров.

Такие перспективы доступны талантливым выходцам из других государств, имеющих квалификацию инженеров, художников, врачей и писателей — людей, способных помочь всестороннему развитию Эмиратов. Ранее такие возможности были доступны только финансистам, педагогам, журналистам и людям некоторых технических специальностей.

The UAE cabinet, local Emiri courts & executive councils will nominate those eligible for the citizenship under clear criteria set for each category. The law allows receivers of the UAE passport to keep their existing citizenship. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

Для того чтобы воспользоваться данными преимуществами, мигранту необходимо создать собственную фирму с минимальными затратами в 3–4 тысячи долларов и зарегистрироваться как юридическое лицо. После этого человеку необходимо получить лицензию на фриланс.

Данная инициатива направлена на рост малого бизнеса в стране и помимо прочего дает возможность оформить вид на жительство по упрощенной схеме.

Федеральное агентство новостей /

Эмиратцы не хотят работать

При этом стоит отметить, что многие вакансии в государстве открыты в том числе и из-за того, что коренные жители Эмиратов неохотно занимают низшие должности. Так, при общей статистике занятости около 98%, потомственными уроженцами страны являются лишь 11%, большинство из которых имеют руководящие посты в разного рода компаниях.

В конце июля для борьбы с безработицей среди граждан вице-президент ОАЭ и эмир Дубая Мухаммад бин Рашид Аль Мактум издал указ о формировании Совета по развитию человеческих ресурсов Эмиратов. Данная структура необходима ближневосточному государству для того, чтобы развивать трудовой потенциал населения и добиваться от местных предприятий дополнительных рабочих мест для граждан.

#Mohammed bin Rashid, Vice-President, Prime Minister of the UAE, and Ruler of Dubai, issued a decree to form #Emirati Human Resources Development Council in #Dubai pic.twitter.com/2I6dtMKwCz — Argaam Plus (@ArgaamPlus) July 25, 2021

Многие эмиратцы на протяжении нескольких поколений предпочитают довольствоваться получением социальных пособий вместо официального трудоустройства. Для борьбы с такой тенденцией Абу-Даби ранее разработал особую систему льгот для работающих граждан, стимулирующую людей на трудовую деятельность.

Вынужденное отхождение от традиций

ОАЭ сегодня являются одной из самых передовых стран региона в вопросе равенства полов. Большой поток туристов и мигрантов из иной культурной среды подталкивает государство к постепенному уходу от исламского традиционализма, который, впрочем, все равно имеет сильное влияние.

Федеральное агентство новостей /

Такая тенденция благоприятно сказывается на внутренней ситуации: например, предоставление эмиратским женщинам права на образование и труд привело к увеличению числа квалифицированных кадров из областей науки, технологий, математики и инженерии.

#EmiratiWomensDay: Emirates Global Aluminium (EGA) to add more women in supervisory positions.



Women currently hold 18% of supervisory positions at EGA in the #UAE. Read more: https://t.co/UN8HFEN7B9 pic.twitter.com/Zb5hZ0jCdR — Khaleej Times (@khaleejtimes) August 28, 2021

Повсеместно растет количество представительниц прекрасного пола в государственном аппарате, правоохранительных органах и даже армии, а в соответствии с недавними нововведениями теперь их будет больше и на руководящих постах местных компаний.

Федеральное агентство новостей /

Борьба за статус делового центра

Все новые инициативы соответствуют принятым в Эмиратах государственным проектам «Экономическое видение Абу-Даби 2030» и «Промышленная стратегия Дубая 2030», направленным на развитие страны. Они имеют много общего с саудовской инициативой «Видение 2030», направленной на изменение жизни королевства за счет всеобъемлющих реформ.

Несмотря на то, что два государства Персидского залива на протяжении многих лет поддерживали сугубо партнерские связи, в последние годы их экономические амбиции стали причиной серьезной конкуренции. В результате это приводит и к политическим расхождениям по ряду вопросов.

Заинтересованность в иностранных талантах прослеживается сразу в двух этих державах, что выводит их на новый уровень соперничества.

The initiatives come as the Gulf state, especially the regional commercial hub of Dubai, faces increasing economic rivalry from its larger neighbor Saudi Arabia as the Middle East’s biggest economy introduces its own reforms to lure inward investment https://t.co/wKREMqp6AV — Nadine Mezher (@NadineMezher) September 5, 2021

Однако стоит отметить, что по ряду показателей Эр-Рияд пока обходит Абу-Даби. Во многом саудовским властям удалось этого добиться за счет активных инвестиций в другие страны и деловой коллаборации с зарубежными компаниями. Нередко это становится результатом неожиданных экспериментальных инициатив вроде производства мультфильмов в стиле японской анимации. Однако вместе с тем саудиты предпринимают и меры, способные оттолкнуть иностранцев, например — недавнее массовое увольнение йеменских рабочих и аресты не желающих уезжать рабочих.

ОАЭ же демонстрируют свою готовность к борьбе и, разрабатывая собственные инициативы, доказывают, что являются не только популярным туристическим центром.