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Ивлеева заставила Собчак извиниться за слова об Элджее
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«У меня своя жизнь, у мамы своя»: Мать Ивлеевой до сих пор живет в старой пятиэтажке

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 15:44
Шоу-бизнес
«У меня своя жизнь, у мамы своя»: Мать Ивлеевой до сих пор живет в старой пятиэтажке
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 6 сентября. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева объяснила, почему ее мать до сих пор живет в старой квартире. Фанаты были в шоке, когда увидели, в каких условиях живет родительница звезды.

В начале июля Ивлеева оказалась в центре скандала. Во время съемок своего проекта «Бандитский Петербург» она решила заехать к своей маме и брату, которые проживают в деревне Разметелево Ленинградской области. Тогда поклонники были пораженный увиденным — семья блогера, зарабатывающего миллионы, живет в старой обшарпанной квартире, где в ванной комнате нет даже раковины.

В недавнем интервью Ксении Собчак на YouTube Ивлеева решила оправдаться за состояние жилья в квартире матери. По словам звезды, она предложила маме сделать ремонт и уже дала ей деньги на замену пола, а также на установку пластиковых окон. Она заявила, что помогает матери финансово и готова потратить любую сумму денег не ее нужды. Однако родительница в праве сама выбирать «степень своего комфорта» и условия, в которых живет, отметила Ивлеева.

«Года три назад, когда у меня начался хороший стабильный финансовый поток и я поняла, что я могу отвечать за своего родителя, она уволилась с работы. Был вопрос о переезде, на что она и мой родной брат сказали, что не поедут. У меня своя жизнь, у мамы своя», — резюмировала звезда.

Как сообщает «Вечерняя Москва», младший брат Ивлеевой, которому в этом году исполнилось 20 лет, задумался о переезде в Санкт-Петербург. Собчак предложила звезде, взять родственника к себе в команду, однако эта идея ей не понравилась.

В интервью блогер подтвердила, что рассталась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). По признанию звезды, они с музыкантом разъехались еще в марте, однако не хотели раскрывать карты перед поклонниками.

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Все новости / Шоу-бизнес / «У меня своя жизнь, у мамы своя»: Мать Ивлеевой до сих пор живет в старой пятиэтажке
собчак семья интервью блогер ивлеева
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