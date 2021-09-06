Украинка поделилась впечатлениями от мощнейшей в мире МБР «Сатана» из России

Киев, 6 сентября. Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» до сих пор способна вселять ужас, заявила журналистка с Украины.

Украина в советский период располагала большим количеством ракетных шахт, однако сейчас осталась лишь одна в Николаевской области, превращенная в Музей ракетных войск стратегического назначения. Журналистка украинского портала «Високий Замок» Галина Ярема посетила это место и поделилась своими впечатлениями от этого памятника былому могуществу СССР и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-36М «Воевода», называемой на Западе «Сатаной», которая представлена в музее.

Созданная в 1970-х годах в Советском Союзе МБР «Воевода» является самой мощной ракетой подобного типа в мире, отметила журналистка. Она напомнила, что один такой боеприпас может нанести удар сразу десятью ядерными боеголовками с индивидуальным наведением. Ярема подчеркнула, что это оружие полностью оправдывает название, которое в странах НАТО дали все еще стоящей на вооружении ВС России МБР — ужасающий «Сатана». По ее словам, еще недавно эта ракета, размещенная в шахте в Николаевской области, наводила ужас на мощнейшие мировые державы, однако сейчас в музее выставлена лишь учебная модель «Воеводы».

Поездка в бывшую сверхсекретную военную часть произвела неизгладимое впечатление на журналистку украинского издания. По ее словам, в музее на глубине 45 метров под землей царит непередаваемая атмосфера, окутанная холодным затхлым воздухом и гробовой тишиной, которой буквально пронизано окружающее пространство. Ярема посетовала на весьма высокую стоимость входных билетов, однако она подчеркнула, что эти траты полностью оправдывают себя, ввиду чего в подобном музее побывать стоит каждому.

Ранее руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новая отечественная МБР «Сармат», которая придет на смену «Воеводе», должна стать основой ядерного щита страны на несколько десятилетий вперед. По его словам, эта ракета будет охранять покой россиян в ближайшие 30-40 лет.

Кроме того, американские аналитики заявили, что ввод в эксплуатацию еще одной российской ракетной новинки — гиперзвукового боеприпаса «Циркон», является плохими новостями для Соединенных Штатов, сообщает телеканал «360». По их словам, из-за появления у РФ такого мощного вооружения авианосные ударные группы ВМС США оказались под угрозой.