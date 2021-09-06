Шугалей рассказал, как познакомился с Саади Каддафи в частной тюрьме «Митига»

Москва, 6 сентября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей приветствовал освобождение сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саади, с которым познакомился в частной тюрьме в североафриканской стране.

«Я знаю Саади лично: нам обоим выпала «черная метка» — оказаться в одной из самых страшных ливийских тюрем — «Митига», — сообщил социолог.

Шугалей отметил, что за решетку Каддафи-младшего упрятали незаконно. Выдвинутые против него обвинения позже развалились.

«Как и я, Саади попал туда ни за что. Он провел в заключении семь страшных лет. Его обвиняли в организации разгона массовых протестов, убийствах, присвоении денег. Но еще в 2018 году Генеральная прокуратура Ливии вынесла решение о невиновности Саади Каддафи. Его оправдали по всем предъявленным статьям», — добавил глава ФЗНЦ.

По его словам, сыну экс-лидера в частной тюрьме пришлось тяжело. Шугалей, находясь в соседней камере, стал свидетелем зверств и насилия, которым подвергался Саади со стороны боевиков триполитанской группировки RADA.

«В заключении Саади Каддафи пережил «испытание одиночкой», издевательства тюремных надзирателей и пытки. Наши камеры были рядом, и пережить то адское время в «Митиге» я не пожелаю и врагу», — вспомнил социолог.

Президент ФЗНЦ приветствовал новость об освобождении своего ливийского знакомого. Он порадовался за бывшего товарища по несчастью и надеется, что тому больше ничего не угрожает.

«Желаю тебе, Саади, чтобы все в жизни сложилось, здоровье было в порядке и рука ливийского «правосудия» тебя больше не коснулась никогда», — подытожил Шугалей.

В ночь с 5 на 6 сентября ливийские власти выпустили из тюрьмы Саади Каддафи. Это произошло в соответствии с решением суда, вынесенным в 2018 году. После освобождения сын экс-лидера на частном самолете вылетел в Турцию.