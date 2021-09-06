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УФАС Рязани возбудило дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за цен на овощи

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 15:55
Экономика
УФАС Рязани возбудило дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за цен на овощи
facebook.com  /  Магнит

Рязань, 6 сентября. Антимонопольное дело в против компаний «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и «Агроторг» («Пятерочка») возбудило управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области.

Компании подозреваются в установлении в регионе монопольно высоких цены на картофель, лук, капусту и морковь. В августе ФАС проводила проверку обоснованности увеличения цен на социально значимые продукты в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Ведомство пришло к выводу, что этим летом при реализации товаров ретейлеры устанавливали существенную наценку к стоимости закупки — свыше 50%.

«В ряде случаев наценка превышала 100%», — сообщается на сайте регионального управления ФАС.

В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы. Антимонопольная служба продолжает проводить мониторинг формирования цен на социально значимые товары.

ФАС ранее зафиксировала снижение предложения бензина на бирже, который обусловлен сокращением спроса со стороны потребителей.

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рязань пятерочка фас магнит антимонопольное дело
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