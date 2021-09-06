Силы сопротивления в Панджшере сообщили о смене тактики вооруженной борьбы

Кабул, 6 сентября. Борьба с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) будет продолжена, заявил представитель афганского Фронта национального сопротивления Али Назари.

Бойцы Фронта сменят тактику своих действий и перейдут к партизанской войне на территории провинции Панджшер и в других регионах Афганистана, сообщил Назари.

В августе 2021 года отряды движения «Талибан» предприняли стремительное наступление на правительственную армию и другие силовые структуры Афганистана, которые не оказали радикалам значительного сопротивления. Единственной афганской провинцией, которую талибы не смогли захватить, оставался Панджшер. Силы сопротивления «Талибану» возглавили бывший вице-президент страны Амрулла Салех и полевой командир Ахмад Масуд.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ключевое условие участия России в инаугурации нового правительства Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.