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Клинцевич рассказал о лукавстве США при выводе войск из Афганистана
Армия
Клинцевич рассказал о лукавстве США при выводе войск из Афганистана
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 сентября. Вооружение из США попало в руки «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) по договоренности с Вашингтоном, считает военный эксперт Франц Клинцевич.

Члены движения «Талибан» не так давно пришли к власти в Афганистане, сломив сопротивление панджшерских львов. Это событие стало темой обсуждения на пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», в ходе которой председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич отметил, что американцы ведут свою игру в регионе, а вывод военного контингента ВС США с афганской территории является ее частью.

Эксперт не согласился с точкой зрения, что талибам удалось «вышибить» военнослужащих ВС Соединенных Штатов из Афганистана. По его словам, Вашингтон сам принял такое не совсем корректное решение, добровольно оставив страну на произвол судьбы. Однако американцы лукавят, ведя собственную игру в государстве, подчеркнул Клинцевич.

«Это игра, и в этой игре я вижу лукавство, потому что официальные военные власти США передали оружие, технику, боеприпасы и снаряжение «Талибану», а не представителям законной власти, которых они готовили. Передали таким путем, якобы оставив», — констатировал спикер.

Талибам удалось присвоить множество образцов американского вооружения и техники в абсолютно рабочем состоянии, отметил эксперт. Он подчеркнул, что в руках «Талибана» оказалось весьма серьезное оружие. По мнению Клинцевича, Вашингтон заключил с талибами некие договоренности, по условиям которых представители движения получили военное имущество ВС США в обмен на дальнейшее сотрудничество.

Ранее глава ополчения в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к народу Афганистана. Он призвал жителей государства к единству и противодействию «Талибану» общим фронтом. По его словам, боестолкновения на территории страны продолжатся, так как сопротивление движению еще не окончено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан клинцевич оружие талибан
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