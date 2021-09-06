Инфекционист сделал прогноз о динамике коронавируса в России на ближайшие два года

Москва, 6 сентября. Коронавирус на территории России не отступит еще в течение полутора – двух лет, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Новые подъемы заболевания стоит ожидать осенью и весной. Значительное облегчение ситуации с заболеванием произойдет через полтора – два года, отметил специалист в эфире Первого канала.

«Но это не означает, что эти полтора – два года нужно жить в страхе», — добавил инфекционист.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Порядка семи млн россиян получили положительный результат теста на COVID-19 за это время. Массовая вакцинация от заболевания началась в стране с января 2021 года.