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Инфекционист сделал прогноз о динамике коронавируса в России на ближайшие два года

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 15:33
Общество
Инфекционист сделал прогноз о динамике коронавируса в России на ближайшие два года
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Коронавирус на территории России не отступит еще в течение полутора – двух лет, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Новые подъемы заболевания стоит ожидать осенью и весной. Значительное облегчение ситуации с заболеванием произойдет через полтора – два года, отметил специалист в эфире Первого канала.

«Но это не означает, что эти полтора – два года нужно жить в страхе», — добавил инфекционист.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Порядка семи млн россиян получили положительный результат теста на COVID-19 за это время. Массовая вакцинация от заболевания началась в стране с января 2021 года.

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