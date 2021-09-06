Новые льготы от работодателей и государства: пакет бонусов для сотрудников расширился

Корпоративная пенсия, компенсация проезда и кредит от фирмы — компании дают сотрудникам все больше новых бонусов. Осенью вырастут выплаты и от государства.

Осенью на кадровом рынке начался ажиотаж. Работодатели заявляют, что готовы предложить квалифицированным специалистам условия труда даже лучше, чем до пандемии. Как результат — пакет бонусов сейчас стал значительно шире. Кадровые работники считают, что этот тренд на рынке труда продолжится и в дальнейшем. Но коснется он далеко не всех специалистов. Подробнее рассказывает Life.ru

Работодатели для удержания ценных кадров все больше используют методы нематериальной мотивации. Например, комфортные условия труда, компенсацию рабочих затрат на мобильную связь и проезд. Также многие привлекают сотрудников оплатой обучения и курсов повышения квалификации, возмещением затрат на фитнес, а также корпоративными поездками.

«По нашим данным, каждая десятая компания предоставляет отдых для детей сотрудников, а каждая двадцатая — корпоративные пенсионные программы. Однако главным критерием идеальной работы для россиян остается высокая зарплата. Комфортные условия труда отмечают 53% жителей России, а наличие соцпакета и нематериальных бонусов — 29%. Одним из последствий пандемии и локдауна можно назвать рост зарплатных предложений во всех сферах. Особенно в тех, где произошел отток мигрантов», — рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

По мнению эксперта, в этом году на российском рынке труда ощущался дефицит массового персонала. Это работники сферы обслуживания и торговли, логистики и охраны, в том числе продавцы, консультанты, операторы, охранники, курьеры, сборщики. Дефицит персонала грозил потерей кадрового потенциала для промышленного производства и сельского хозяйства. Улучшить ситуацию помогает пересмотр работодателями условий труда и заработных плат, а также продвижение таких специальностей среди молодежи.

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Таким образом, на рынке труда наметился еще один новый тренд. Бонусы и компенсации стали доступны не только офисным сотрудникам и представителям творческих профессий. Еще недавно было именно так — бонусы получали только белые воротнички. Сейчас повышается престиж рабочих профессий. Поэтому бонусы стали распространяться и на них.

Как рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, еще компании часто стимулируют работников разными возможностями. Это может быть право на приобретение продукции фирмы по сниженным ценам, скидки в своем магазине (если сотрудник работает в торговле), премии к праздникам, оформление детей работника в детский сад фирмы или туристические путевки за счет организации.

Он отметил, что такие стимулы также повышают лояльность сотрудников. Методов очень много, они разнообразны и зависят от самого работодателя, его возможностей и желания стимулировать и удерживать в компании сотрудников. Это называется системой стимулирования труда. Артем Деев пояснил, что сейчас в большинстве крупных российских компаний, кроме зарплаты и премий, сотрудники имеют ряд дополнительных бонусов — от медицинской страховки до возможности взять кредит у своей организации.

Обо всех этих методах стимулирования обычно рассказывают новому сотруднику при приеме на работу, они закрепляются во внутренних документах компании. Чтобы не потерять определенный бонус, человек может остаться работать в компании, а не уйти, например, к конкурентам, даже если там будет большая зарплата.

Здесь сотрудники могут столкнуться с некоторыми подводными камнями системы поощрения. Кадровики рекомендуют обращать на них внимание при трудоустройстве.

«Безусловно, есть и другие бонусы — вроде компенсации обедов, корпоративных психологов и фитнесов. Но часто бывает, что зарплаты в компаниях, которые придумывают для сотрудников дополнительные поощрения, отстают от тех фирм, где их по минимуму. Там забота о коллективе считается в денежном эквиваленте два раза в месяц плюс премии. И кажется, что сейчас, в период кризиса, это куда важнее», — отметил директор по стратегическим коммуникациям технологической группы «Рокет Хьюманс» Дмитрий Дригайло.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как сообщил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус, большая часть крупных бонусов для сотрудников — это не инициатива работодателя, а определенные государством выплаты и материальная помощь. Все это регулируется трудовым законодательством.

1 сентября произошли некоторые изменения. Теперь сотрудники с детьми младше восьми лет имеют право на оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% от среднего заработка. При этом не будет учитываться ни стаж их работы, ни то, как лечился ребенок — амбулаторно или в больнице.

Множество льгот появилось для сотрудников в регионах. Они различаются в зависимости от места, где проживает человек, и его профессии.

«Так, на Сахалине с 1 сентября вступил в силу закон, который предусматривает ежемесячную денежную компенсацию для педагогов на оплату проезда до места работы и обратно. Ее размер определяется исходя из стоимости проезда до места работы и обратно один раз в день, рассчитанной по регулируемым тарифам, и количества дней, когда человек ездил на работу. В Новгородской области с учетом изменений, внесенных в закон, медицинские работники могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Правда, для этого они должны соответствовать определенному перечню критериев. В Ямало-Ненецком автономном округе на 4% проиндексируют зарплаты сотрудникам целого ряда отраслей. Это произойдет с 1 октября», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Эксперт также напомнила, что с 1 сентября для работодателей ужесточили правила обработки персональных данных. Теперь при оформлении согласия на использование личной информации он должен включать сведения о том, с какой целью будет ее использовать.

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