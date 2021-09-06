Ученые из Германии допустили существование пяти измерений во Вселенной

Берлин, 6 сентября. Вопрос, связанный с измерениями Вселенной, не дает ученым покоя на протяжении нескольких веков. Своим видением поделились физики из Германии.

Чаще всего Вселенную представляют в трех пространственных измерениях и одном временном. Однако если предположить, что измерений пять, а не четыре, то еще одно является пространственным, а не временным. Впервые об этом заявили ученые Теодор Калуца и Оскар Клейн еще в 1920-х.

«Та дополнительная гравитация, которую мы привыкли объяснять некой гипотетической темной материей, на самом деле может быть воздействием на наш мир скрытого пятого измерения. Если наука докажет это предположение, то загадка темной материи останется в прошлом», — отмечают физики из Университета Йоханнеса Гутенберга, пишет Planet Today

Астрофизик из Оксфорда Андрес Сандберг предложил новый способ поиска жизни во Вселенной. В этом может помочь суперкомпьютер под управлением нейросети. Пока что у ученых нет возможности искать другие цивилизации таким способом.