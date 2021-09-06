Лавров ответил на вопрос об участии России в инаугурации Правительства Афганистана

Москва, 6 сентября. Россия с удовольствием примет приглашение на инаугурацию нового Правительства Афганистана при соблюдении одного ключевого условия, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров утвердительно ответил на вопрос о возможном участии представителей Москвы на церемонии вступления нового правительства азиатской страны в полномочия. Однако для участия российской делегации в торжественной церемонии необходимо, чтобы новый руководящий аппарат отражал интересы всех многочисленных народов Афганистана, таких как хазарейцы, таджики и узбеки.

«Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране», — заверил глава дипломатического ведомства.

Представители движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) заверили, что новое правительство Афганистана будет инклюзивным. Также талибы подчеркнули, что руководящий аппарат страны будет переходным. Представители движения направили запросы в Россию, Китай, Иран, Турцию, Пакистан и Катар о возможном участии этих стран в церемонии инаугурации нового кабмина.

1 Организация запрещена на территории РФ.