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Треть смертей в России приходится на трудоспособных мужчин и женщин

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 15:16
Общество
Треть смертей в России приходится на трудоспособных мужчин и женщин
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию со смертью в России. Около трети летальных исходов приходится на трудоспособное население.

Причем в 80% случаев — это мужчины. Примерно 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания, отметила Голикова, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. Мероприятие проходит в сочинском парке науки и искусства «Сириус».

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», — подчеркнула Голикова.

Татьяна Голикова ранее высказалась о предоставленных Росстатом данных о смертности в России на фоне пандемии коронавируса. Показатель, зафиксированный в июле, увеличился на 18,6% по сравнению с июлем 2020-го. Это связано с подъемом заболеваемости, отметила Голикова.

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