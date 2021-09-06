Житель США поделился впечатлениями от цен в «американском русском магазине»

Вашингтон, 6 сентября. Побывавший в России американец Майк пристрастился к местным продуктам, поэтому за «правильной» гречкой отправился в русский магазин.

Некоторые российские товары можно купить в Америке в обычном Walmart, однако особенные продукты можно приобрести только в специальной торговой точке.

Как и предполагалось, в супермаркете повсюду слышалась русская речь, все надписи на упаковке на русском и русскоговорящий персонал. Блогер прошелся по магазину и посмотрел цены. Своими наблюдениями он поделился на дзен-канале «Американец и Родина».

«До сих пор я не могу привыкнуть к этой русской закуске, все же, остаются продукты, которые для меня всегда будут только для русских», — описывает автор свое отношение к печени трески.

Стоимость баночки такого деликатеса без налога составляет почти пять долларов, по текущему валютному курсу это 380 рублей. Самый русский по мнению американца шоколад «Аленка» стоит почти три доллара, это примерно 225 рублей.

В холодильнике Майк обнаружил пельмени, цена упаковки весом 500 граммов — 8,5 долларов или 640 рублей. Сгущенное молоко, которое у американца ассоциируется с блинчиками, стоит в русском магазине примерно 315 рублей.

Блогер уточнил, что заработные платы в Америке не такие, как в России, поэтому цены считаются весьма приемлемыми.

После нескольких лет в России Майк привык к русским продуктам, и приезжая на родину, посещает только русские магазины. Особенно скучает американец по мантам, которые сложно найти в США.