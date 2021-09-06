Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 16:07
16:06
Экономика
Исследование показало привлекательность Подмосковья для трудоустройства
16:03
Происшествия
Полицейский из Усть-Лабинска сядет в тюрьму за превышение должностных полномочий
16:01
Общество
Пожаловавшегося на адскую боль в спине Папунаишвили срочно госпитализировали
16:00
Политика
Клинцевич: США создали в Афганистане систему управляемого хаоса
15:58
Весь мир
Глава МИД Алжира обсудил в Нигере соглашение по безопасности границ
15:56
Общество
Волков заявил, что Роскомнадзор приступил к блокировке «Умного голосования»
15:53
Политика
Лавров резко ответил на призывы Киева расширить «нормандский формат»
15:52
Политика
Власти России отказали в допросе своих граждан по делу о MH17
15:50
Общество
ВОЗ заявила о снижении темпов распространения варианта COVID-19 «Мю»
15:49
Шоу-бизнес
Ивлеева заставила Собчак извиниться за слова об Элджее
Все новости

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов перенес в заключении отек Квинке

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 15:34
Общество
Осужденный за смертельное ДТП Ефремов перенес в заключении отек Квинке
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 сентября. Адвокат Михаила Ефремова рассказал перед кассацией о состоянии здоровья актера, который находится в колонии в Белгородской области. Летом артист перенес сильнейший отек Квинке.

Летом прошлого года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако защита добилась снижения срока на полгода. Заключение для Ефремова может быть еще смягчено — адвокаты артиста готовятся к новой кассации.

Перед заседанием, которое назначено на 15 сентября, один из защитников Ефремова, юрист Петр Хархорин, встречался с артистом в колонии. После встречи адвокат рассказал, что состояние здоровья актера в целом удовлетворительное, хотя в августе он перенес сильнейший отек Квинке, вызванный сезонной аллергией.

«Что касается здоровья, сейчас оно стало получше — в августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — уточнил Хархорин в комментарии «СтарХиту».

На днях близкий друг Ефремова, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин рассказал, что актер из колонии помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом. По его словам, ситуация с экс-супругой Михаила Ефремова «очень печальная», поэтому артист не бросает женщину, сам находясь в непростых условиях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Осужденный за смертельное ДТП Ефремов перенес в заключении отек Квинке
суд дтп здоровье ефремов аллергия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru