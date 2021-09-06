Осужденный за смертельное ДТП Ефремов перенес в заключении отек Квинке

Москва, 6 сентября. Адвокат Михаила Ефремова рассказал перед кассацией о состоянии здоровья актера, который находится в колонии в Белгородской области. Летом артист перенес сильнейший отек Квинке.

Летом прошлого года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако защита добилась снижения срока на полгода. Заключение для Ефремова может быть еще смягчено — адвокаты артиста готовятся к новой кассации.

Перед заседанием, которое назначено на 15 сентября, один из защитников Ефремова, юрист Петр Хархорин, встречался с артистом в колонии. После встречи адвокат рассказал, что состояние здоровья актера в целом удовлетворительное, хотя в августе он перенес сильнейший отек Квинке, вызванный сезонной аллергией.

«Что касается здоровья, сейчас оно стало получше — в августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — уточнил Хархорин в комментарии «СтарХиту».

На днях близкий друг Ефремова, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин рассказал, что актер из колонии помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом. По его словам, ситуация с экс-супругой Михаила Ефремова «очень печальная», поэтому артист не бросает женщину, сам находясь в непростых условиях.