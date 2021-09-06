Baijiahao: США могут лишиться крупных союзников из-за России

Пекин, 6 сентября. Эпоха гегемонии США закончилась. Мировое сообщество пришло к пониманию этого благодаря жесткой позиции России, заявили журналисты китайского издания Baijiahao.

Позиции Соединенных Штатов на международной арене ослабевают. У страны появляется множество страхов. Одним из них является увеличивающееся влияние России в мире, процитировали китайских обозревателей на сайте «ПолитРоссия».

«Военная мощь России очевидна для всего мира. Но чего больше всего боятся Соединенные Штаты, так это российских ракетных систем», — объяснили журналисты.

Это признают и высокопоставленные чиновники США. Страна не имеет защиты от ракетного оружия, которым располагает РФ. Страх Вашингтона увеличился после информации о презентации Россией систем ПВО С-500 на мировом рынке вооружений.

Такими темпами американская сторона может лишиться крупных союзников, уверены в Baijiahao. «Лагерь» Соединенных Штатов в скором времени могут покинуть Япония и Германия. Партнеры Вашингтона могут не осмелиться следовать Америке, видя жесткую позицию РФ, подытожили китайские обозреватели.

Ранее в КНР положительно высказались об инициативе президента России Владимира Путина по Курилам. Лидер государства заявил о намерении развивать эти территории. Кроме того, никто не собирается отдавать острова Японии, привели слова главы на сайте НСН.