Лавров сообщил о скором запуске «Северного потока — 2»

Москва, 6 сентября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, когда начнет работать отечественный трубопровод «Северный поток — 2».

Работы над газопроводом завершатся уже в самое ближайшее время. Об этом стало известно журналистам из заявления главы ведомства в Петербурге шестого сентября.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сообщил Сергей Лавров в понедельник.

Окончание работ над проектом ранее анонсировал и экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. По его словам, постройка «Северного потока — 2» на этой неделе будет закончена. В своем заявлении Зеле ссылался на слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.