Первый в мире стрит-фуд со звездой Michelin потерял свое признание

Шеф повар прославился своим рецептом утки и лапши в соевом соусе, когда работал в сингапурской лавке. Вкус уличной еды понравился одному из экспертов Красного гида Michelin.

После всеобщего признания повар открыл сеть ресторанов. Качество и вкус еды изменились не в лучшую сторону. Чан Хон Мэн переименовал сеть и потерял заслуженную звезду.

«Мы действительно хотим понять, почему гид Michelin исключил нас из списка в этом году. Но мы также понимаем, что у каждого есть своё мнение, когда дело доходит до выбора блюд», — заявил представитель сети Hawker Chan.

Сингапурские эксперты по кулинарии уверяют, что после открытия сети ресторанов качество еды снизилось, и чтобы отстоять престиж звёздной системы Michelin был вынужден забрать звезду у шеф-повара Чан Хон Мэн.