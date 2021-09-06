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Шоу-бизнес
Ивлеева заставила Собчак извиниться за слова об Элджее
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Появились новые подробности о расставании Ивлеевой и Элджея
Шоу-бизнес
Появились новые подробности о расставании Ивлеевой и Элджея
Global Look Press / instagram.com  /  Komsomolskaya Pravda/@sayonaraboy

Москва, 6 сентября. Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!», что с Элджеем (Алексей Узенюк) они расстались еще в марте.

Слухи о разводе звездной четы ходили давно, однако Ивлеева и Узенюк предпочитали играть в молчанку. Они разъехались еще в марте, но не хотели раскрывать карты перед поклонниками.

«Была весна этого года. Март... плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом все решали», — поделилась Ивлеева в интервью Ксении Собчак.

Первой проблему в отношениях заметила блогер. Она честно рассказала о ней Узенюку, после чего супруги «начали вскапывать» и решать, что делать дальше. Судя по всему, пара не нашла иного выхода кроме развода.

Настя Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Церемония была тайной, на ней не присутствовали журналисты. За два года брака они нажили имущество на 100 млн рублей, которое теперь им предстоит поделить.

Ранее блогер рассказала о трудном детстве в Ленинградской области. Родители Ивлеевой были заняты работой, а ей пришлось воспитывать младшего брата.

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развод элджей ивлеева
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