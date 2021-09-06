Исследование показало привлекательность Подмосковья для трудоустройства

Москва, 6 сентября. Потенциальные работники рассматривают Московскую область как хороший вариант для трудоустройства и карьеры. Подмосковье заняло третье место по индексу труда за 2020 год. Индекс труда был рассчитан для оценки общей картины в стране. Исследования включили в себя уровень зарплат в регионах, общую занятость населения, условия труда и другие критерии, сообщают «Вести Подмосковья». Первые два места традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург. А вот третье место досталось Московской области. Ее индекс составил 83,2 балла из 100.

Аналитики пришли к выводу, что в регионах, которые лидируют по показателю индекса труда, наблюдается социально-экономический рост. Так, люди ищут работу в среднем не более трех месяцев, занимают рабочие места с высоким уровнем оплаты труда. Низкий процент населения задействован на вредном или травмоопасном производстве. Однако в 21 регионе России индекс труда снизился. Тем не менее экономика продолжает восстанавливаться после первых волн пандемии коронавируса. Специалисты прогнозируют дальнейшую стабилизацию и улучшение показателей, если ситуация с пандемией не ухудшится.

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