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Спикер Госдумы Володин: Россия не сможет пережить еще одну революцию

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:44
Политика
Спикер Госдумы Володин: Россия не сможет пережить еще одну революцию
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 6 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вспомнил тяжелые времена в истории государства в ходе выступления на форуме в Тверской области.

России пришлось пройти через много трудностей. Еще одной революции страна не переживет, подчеркнул спикер Госдумы.

Во время распада СССР в 1991 году государство столкнулось с потрясением. Необходимо понять, почему такое стало возможным. Анализ исторических событий позволит не допустить повторения ситуации, уточнил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что сегодня на первом месте в стратегии развития страны стоит человек и государство.

Ранее Вячеслав Володин напомнил российским гражданам о новых законах, которые вступили в силу с сентября. Первый относится к социальной сфере. Выплаты по больничным на детей до семи лет включительно будут составлять 100% среднего заработка. Сумма не будет зависеть от стажа, уточнил спикер.

Второй закон касается земельных участков, на которых находятся гаражи. Граждане РФ смогут бесплатно оформить их в собственность.

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россия володин революция
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