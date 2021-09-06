«Талибан» празднует победу, но сопротивление не сдается: как развиваются события в Панджшере

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Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) сообщило о победе над оппозицией и полном захвате Панджшера, таким образом взяв под контроль все части страны. Но хоть силы сопротивления и отброшены от центра региона, сдаваться они пока не намерены.

О ключевых событиях и развитии ситуации в непокорном регионе Афганистана — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Талибы празднуют победу

В своем заявлении официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид назвал участников сопротивления людьми, действовавшими в интересах других государств.

«Последнее гнездо наемников полностью завоевано. Усилия по обеспечению полной безопасности страны привели к тому, что вся провинция Панджшер перешла под контроль Исламского Эмирата», — сказал он.

При этом высокопоставленный член «Талибана» пообещал, что в отношении жителей региона, ставшего главным оплотом афганского сопротивления, не будет принято никаких карательных мер.

«Мы полностью заверяем благородных жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации. Они все — наши братья, и мы намерены служить стране и общей цели. Благодаря недавним победам и предпринятым усилиям наше государство полностью вышло из водоворота войны, и наш народ будет жить мирной и счастливой жизнью в атмосфере свободы, независимости и процветания», — объявил Муджахид.

A Taliban leader in #Panjshir is assuring people that the people of Panjshir have been deprived of peace. The Islamic Emirate will ensure their safety and security pic.twitter.com/JygsDz6K5a — Afghanistan 24/7 (@AfghanUpdates) September 6, 2021

В доказательство своей окончательной победы талибы в социальных сетях публикуют кадры из захваченного административного центра региона.

Среди выложенных боевиками видеозаписей есть и такие, которые могут нанести удар по моральному духу афганской оппозиции — одним из завоеванных объектов в пригороде оказался в том числе и мавзолей «Панджшерского льва» Ахмада Шаха Масуда — отца действующего лидера сопротивления.

#Panjsher is under Taliban control now.



This is grave of Ahmed Shah Masood..



Afghanistan is now fully under IEA control. Small pockets of resistance are being cleared.



Now IEA only have to find and destroy ISIS elements left behind by the CIA.



Israel & India disappointed ???? pic.twitter.com/JYsqgWCnuZ — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) September 6, 2021

По заявлению талибов, около 200 человек, включая 30 командиров, сдались Панджшере без какого-то сопротивления. У них было изъято все оружие и боеприпасы. В то же время электричество и Интернет в провинции, которые были отключены радикальным движением на прошлой неделе, будут вновь подключены с сегодняшнего дня.

Взятие Базарака

Несмотря на то, что продвижение талибов к столице провинции было осложнено из-за обширного минирования дорог, радикалам помогли захваченные ранее американское оружие и военная техника.

Кроме того, есть данные, что в боях против Фронта национального сопротивления (ФНС) «Талибану» помогали вооруженные силы Пакистана.

Ahmad Massoud has released a 19 minute audio in which he confirms bombardment by Pakistan & Taliban in Panjshir which killed Fahim and many of Massoud’s family members. He asks Afghans to protest against Taliban. Resistance won’t stop. Asks international community for support. pic.twitter.com/as9sqrP4gv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 6, 2021

Издание Afghanistan International со ссылкой на свои источники утверждает, что решающую роль в продвижении боевиков сыграли хорошо обученные спецподразделения из соседней страны, хорошо ориентирующиеся на местности и имевшие подробные (географические) карты местности. Они осуществляли корректировку для самолетов своих ВВС, которые наносили авиаудары по позициям сопротивления с помощью купленной в США техники.

При этом в настоящее время в Кабуле находится глава Пакистанской межведомственной разведки (ISI) генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

Участие сил соседней страны в боях накануне подтвердили и оппозиционные афганские источники, захватившие около тысячи пленных, большинство из которых были иностранными гражданами.

#پریان #پنجشیر از لوث وجود #طالبان کاملا پاکسازی شد. دست‌کم هزار تروریست به دلیل انسداد مسیر برگشت و خروج گیر افتاده بودند، تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب‌نشینی توسط مردم محل با کمک رزمندگان #مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. شمار زیادی از این اسرا خارجی و بیشتر #پاکستانی‌ اند. — جبهه مقاومت ملی افغانستان (@NRFAfghanistan) September 5, 2021

Реакция соседей

Власти Ирана осудили агрессивные действия «Талибана» в регионе.

«Новости, поступающие из Панджшира, действительно вызывают тревогу», — заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Он отметил, что обострение ситуации может быть разрешено только путем диалога в присутствии всех афганских старейшин. Также дипломат напомнил, что захвативший власть в стране «Талибан» должен учитывать нормы международного права.

«Иран будет работать над тем, чтобы положить конец всем страданиям афганского народа в пользу создания инклюзивного правительства, представляющего интересы всех граждан», — сказал Хатибзаде.

Представитель внешнеполитического ведомства осудил участие Пакистана в панджшерских событиях и указал на недопустимость любого иностранного вмешательства в дела соседнего государства.

При этом Хатибзаде предостерег и другие державы от прямого участия в конфликте — как за талибов, так и на стороне ополчения. Дипломат указал на то обстоятельство, что Афганистан исторически зарекомендовал себя как страна, не принимающая агрессора на своей земле.

Iran rebukes the Taliban for its capture of Afghanistan’s northern Panjshir valley, the last remaining opposition bastion https://t.co/xt1bu1YvBs — Bloomberg Politics (@bpolitics) September 6, 2021

После взятия Кабула «Талибаном» Иран принял около 3,5 млн афганских беженцев. После этого Тегеран был вынужден установить контакт с представителями радикального движения ради предотвращения нового потока ищущих убежища мигрантов.

Оппозиция не сдается

Несмотря на заявления талибов, представители Фронта национального сопротивления опровергли информацию о своем полном разгроме. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети Twitter.

«Наши силы находятся на всех стратегических позициях в долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что противодействие с талибами и их партнерами будет продолжаться, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — пишут члены оппозиционного движения.

Кроме того, есть данные, что значительная часть центрального района Базарак все еще находится в руках ФНС.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails. — National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после отставки Ашрафа Гани, уехал из Панджшера в Таджикистан. Позже появились уточнения о том, что он направился Душанбе с дипломатической миссией. Сейчас его главная задача — создание новой площадки для переговоров с руководством «Талибана».

Представители сопротивления выразили намерения объявить режим прекращения огня ради обсуждения вариантов перемирия. Соответствующая инициатива накануне поступила от членов совета священнослужителей Афганистана, предложивших себя в качестве посредников в мирном процессе.

Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд согласился на это предложение, однако выдвинул условие о выводе всех талибских сил из Панджшера. Радикальное движение, впрочем, отвергло данную инициативу. По их мнению, переговоры по этому вопросу вообще невозможны.

Теперь силам ФНС остается только продолжать борьбу. В одном из своих последних выступлений глава оппозиции обратился к международному сообществу с призывом отвергнуть сформированное радикалами правительство.

«Я буду работать со всеми, кто поднимет оружие против талибов», — заявил он.

В настоящее время местные жители сообщают о продолжающихся боестолкновениях в районе Хендж. Силы Фронта национального сопротивления также заявили о том, что они переходят к партизанской войне и им уже удалось отбить здание администрации губернатора региона. Но как долго еще они смогут удерживать объект, пока непонятно.

Ситуация в Панджшере идет к развязке

Будущее сопротивления после утраты столицы региона представляется не таким ясным. Лишенные своего главного оплота отряды ФНС, рассыпанные по всей территории ущелья, действительно вероятнее всего выберут тактику изматывающей партизанской войны, чем объединятся для масштабного удара по «Талибану».

Однако шансов выстоять у оппозиции все меньше, поскольку боевики превосходят ее численностью и техническим оснащением, а также имеют прямую военную поддержку помощь из-за рубежа. При этом государств, готовых помочь Масуду поставками вооружения и подкреплением, пока не нашлось. Положение Фронта национального сопротивления является весьма неблагоприятным.

At the most darkest and hardest times, there is still a possibility of hope and light. Today #Panjshir is that light and hope for #Afghanistan at its most difficult times. We stand with #Panjshir and support the #Resistance in #پنجشیر #SavePanjshir #StandWithPanjshir pic.twitter.com/h3EipSQ7bN — a (@mmnmlst) September 6, 2021

Одним из реальных вариантов развития событий может стать примирение и поиск компромисса. И если приобщения к жизни государства оппозиции достичь не удастся, ее представители, например, могли бы попытаться добиться для Панджшера особого статуса и автономии.

В любом случае какой-то вариант урегулирования должен быть достигнут только при условии старта дипломатического процесса. Однако сейчас в диалоге заинтересована лишь сторона ФНС. Талибы же находятся в более выигрышном положении и вряд ли пойдут на либеральные шаги, препятствующие их полной власти над государством.

1 Организация запрещена на территории РФ.