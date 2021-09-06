Фонд Фридриха Эберта может пополнить списки нежелательных организаций

ФАН продолжает следить за активностью иностранных фондов на территории России. Фонд Фридриха Эберта ранее уже вызывал вопросы депутатов Госдумы в 2017 году, однако избежал статуса нежелательной организации. Федеральное агентство новостей считает, что организацию необходимо проверить повторно, так как ее деятельность может представлять угрозу для страны.

На территории России действует немецкий Фонд Фридриха Эберта. Его деятельность во многом схожа с деструктивной работой Фонда Белля, о котором ранее писал ФАН, однако имеет свои особенности. В настоящее время организация, запрещенная в Белоруссии и вызывающая вопросы даже у стран-партнеров по НАТО, занимается в России вопросами поддержки жертв домашнего насилия, мигрантов и ЛГБТ.

По немецким законам каждая партия бундестага имеет право на свой общественно-политический фонд. «Зеленые» основали Фонд имени Генриха Белля, Христианско-демократический союз — Фонд имени Фридриха Науманна, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — Фонд Фридриха Эберта. СДПГ — одна из крупнейших партий Германии, свой фонд она учредила первой — в 1925 году. НКО была названа в честь члена партии и первого демократически избранного президента страны Фридриха Эберта.

Prt Scr /

«Фонд Фридриха Эберта с его многочисленными учреждениями и партнерствами продвигает социальную демократию в стране и за рубежом. Как независимый субъект гражданского общества и связанный с партией фонд, мы исследуем, информируем, консультируем, продвигаем, обучаем и объединяем других прогрессивных субъектов на всех уровнях политики, от местного до глобального. Мы видим себя радаром будущего социал-демократии», — говорится на сайте организации.

Фонд Фридриха Эберта (ФФЭ, Friedrich-Ebert-Stiftung, FES) не скрывает, что политическое направление работы является для него основным.

Prt Scr /

С 1989 года Фонд Фридриха Эберта представлен в России. Организация имеет филиалы в Москве и Петербурге, кроме того, ведет активную работу в регионах. Его география действительно обширна — НПО проводила мероприятия и в Сибири, и в Магадане. На официальном сайте подчеркивается, что ФЕС вносит вклад «в устойчивое демократическое развитие» РФ.

Prt Scr /

Отойти от вины за преступления нацистов

Фонд получает финансирование от немецкого правительства и иных источников. Бюджет организации составляет около 200 млн евро, или 17 млрд рублей.

За время существования Фонд Эберта заработал неоднозначную репутацию из-за активности в других странах. В 2012 году НПО запретили в Белоруссии; у Анкары также имелись к нему вопросы. Вместе с коллегами из Фонда Белля и других организаций сотрудники Фонда Эберта обвинялись в «заговорщической деятельности» с целью «подстрекательства меньшинств к подрыву государственного единства и светского конституционного порядка Турции». В марте 2003 года ученые были оправданы, но, учитывая, что Германия и Турция — союзники по НАТО, факт обвинений настораживает.

Вопросы к Фонду Фридриха Эберта возникали и у России. В 2017 года НПО могли признать нежелательной из-за скандала с уренгойским школьником. Гимназист Николай Десятниченко произнес в бундестаге сочувственную речь о солдате вермахта, который скончался в плену СССР. Выступление школьника удивило российскую общественность — возникло предположение, что юношу идеологически обработали. Возможным виновником назвали российский филиал ФФЭ, по некоторым данным, финансировавший поездку школьников в ФРГ.

На инцидент отреагировали в Госдуме — депутат Виктор Водолацкий призвал проверить работу немецкого фонда, а его коллега Евгений Федоров написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать ФФЭ нежелательным в России.

Причастность к поездке российского школьника в Германию в фонде отрицают, однако сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», глава общества «Россия-Германия» Ольга Зиновьева уверена в обратном.

Prt Scr /

«Информацию я получила от людей мне близких и хорошо знакомых, имеющих полное представление о деятельности фонда на протяжении последних 10–15 лет. Фонд основательно работает с молодежью, запускает огромное количество разных программ, собирает данные об умонастроениях в нашей стране», — заявила Зиновьева в интервью «Коммерсанту».

Комментируя происшествие, политолог Сергей Марков подчеркнул: создается впечатление, что в Германии пытаются уйти от ответственности за Вторую мировую.

«Вообще, есть ощущение, что немцы сейчас проводят кампанию с целью плавно и методично отойти от вины за преступления нацистов. Вполне возможно, что выступление гимназиста — один из шагов этой кампании», —заявил он в беседе с Daily Storm.

Об отношении функционеров Фонда Эберта к событиям Второй мировой свидетельствует выступление экс-главы МИД ГДР, замдиректора ФФЭ Маркуса Меккеля на Дальнем Востоке. В 2017 году в Магадане состоялось открытие международной школы для молодых ученых в рамках форума «Петербургский диалог», одним из организаторов которого стал Фонд Эберта. Во время выступления Меккель обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, а советскую армию — в «ужасных преступлениях».

«Часто забывается, что Германия и Советский Союз, два государства с диктаторским режимом, уже в 1939 году совершали одинаковые действия. Пактом Гитлера — Сталина фактически поделили мир между собой. Это означает, что фактически в 1939 году Советский Союз также начал Мировую войну. В Польше, во время войны с Финляндией, странах Балтии Красная армия совершала ужасные преступления. Мы должны прийти к признанию совместной ответственности Германии и России за жертвы начала Второй мировой войны», — отметил Меккель, известный также заявлением, что России «нельзя верить».

Prt Scr /

Немецкий фонд замеряет популярность идеи «Россия для русских»

О том, что ряд немецких НПО работают над переписыванием истории, ранее заявлял глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В попытке исказить исторические события был замечен и Фонд Белля.

В 2011 году Фонд Эберта оплатил исследование национально-культурной идентичности жителей Сибири. В вопросах исследователей затрагиваются аспекты, которые могут иметь ценность для политтехнологов — городские и региональные проблемы, а также отношение к ним жителей.

Prt Scr /

Ранее ФАН сообщал, что Фонд Белля и другие НПО также активно интересуются региональными особенностями РФ. Внимание к проблемам российских областей можно объяснить поддержкой «мягкого сепаратизма». О культивировании националистических настроений немецкими НКО в РФ ранее заявляли в комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства. Кроме того, в ведомстве отмечали популяризацию «нетрадиционных ценностей» среди молодежи немецкими фондами.

Показательно социсследование взглядов российской молодежи, заказанное Фондом Эберта «Леваде-центру» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в 2019 году. Среди вопросов, на которые отвечает исследование — отношение к людям иных национальностей, религии, сексуальной ориентации, политическая активность и взгляды респондентов, а также видение будущего России.

Prt Scr /

Как отмечает Фонд Эберта в предисловии к исследованию, молодежь России мало вовлечена в политическую жизнь, а половина респондентов уверены, что голос юных россиян в политике «не слышен». Эбертовцы говорят, что лишь пятая часть молодых россиян считают себя европейцами или гражданами мира, только треть считают Россию европейской страной, а доверие к международным институтам, типа НАТО, ООН, МВФ и ЕС ,низкое. У лиц, выезжающих за границу, отношение к Европе более положительное, поэтому в фонде считают целесообразными практики обмена и других форм контактов.

В фонде отметили настороженность молодых россиян к людям иных конфессий, а также «очень высокий уровень нетерпимости» к гомосексуалистам, цыганам, наркозависимым. Отмечается, что 69% «зумеров» гордятся российским гражданством, однако этническая составляющая у юных жителей страны выражена меньше. Среди утверждений, которые предлагали оценить респондентам, встречались и такие выражения: «было бы лучше, если бы в России жили только русские», «настоящие россияне только те, в чьих жилах течет русская кровь», что неприемлемо для многонационального государства.

Prt Scr /

В традиционных ценностях увидели мизогинию

С апреля 2021 года Евросоюз реализует проект под названием «Объединяем усилия для обеспечения устойчивой поддержки уязвимых групп». Программа направлена на стимулирование правозащитной деятельности в виде оказания поддержки жертвам домашнего насилия, мигрантам и представителям ЛГБТ-сообщества. Проект нацелен на пять российских городов — Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Барнаул и Новосибирск, общая сумма, потраченная на реализацию, составит 772 тыс. евро (более 57 млн рублей). При этом 600 тыс. евро (порядка 44,4 млн рублей) будет предоставлено непосредственно Евросоюзом. Партнерами проекта выступили немецкий Фонд им. Фридриха Эберта и НКО-иноагент комитет «Гражданское содействие». Реализация программы продлится вплоть до 2023 года.

Авторы проекта выражают беспокойство состоянием прав человека в России. Они отмечают, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних якобы привел к «росту гомофобии и насилия» в адрес ЛГБТК+. Также в ЕС озабочены отсутствием страховок у трудовых мигрантов и продвижением традиционных ценностей, которые называют «мизогинными».

Prt Scr /

Сolta, «Эхо» и другие

Работа с уязвимыми группами и меньшинствами, а также продвижение идей феминизма — традиционный прием для западных НПО. Путем воздействия на отдельные группы людей под предлогом защиты прав человека иностранные организации обеспечивают себе влияние на территориях других стран.

Помимо уже упомянутых исследователей из «Левады», с ФФЭ сотрудничают ряд организаций и физических лиц. Проект Сolta.ru поддержал конкурс прогнозов будущего России к 2050 году среди молодых авторов, организованный фондом. Возможно, Минюсту стоит обратить внимание на работу Сolta.ru, зарегистрированному как АНО «Институт книги», и рассмотреть возможность внесения ее в реестр НКО-иноагентов.

Мероприятие под названием «27 сентября 2050 года» предназначено для лиц до 35 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Первое место оценено в 30 тысяч рублей, второе — в 15 тысяч. Конкурс укладывается в концепцию работы с российской молодежью и изучения ее представлений о государстве, которым ФФЭ уделяет особое внимание.

Prt Scr /

Конкурс молодых авторов приурочен к выходу книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под реакцией замглавреда Сolta.ru, выпущенной по инициативе и при поддержке Фонда Эберта к 30-летию его деятельности в России. Автором одной из глав книги стала политолог, ведущая программы «Статус» на «Эхе Москвы» рассказавшая о своем исследовании в интервью «Комсомольской правде». Среди тем, затронутых Шульман, — уже упомянутые вопросы вовлеченности молодежи в политические процессы, проблемы трудовых мигрантов и региональные особенности России.

Аффилированный с «Зелеными» Фонд Белля значительную часть внимания уделяет проблемам экологии, и, как оказалось, ФФЭ также не обходит стороной эту тему. На петербургском отделении радиостанции «Эхо Москвы» выходит программа «Экологика», посвященная проблемам окружающей среды и созданная при поддержке филиала фонда имени Фридриха Эберта в России.

«Идея программы — говорить с экспертами из области экологии, устойчивого развития, вопросов изменения климата, говорить о том, что происходит сейчас, что нас ожидает в будущем, как мы можем жить более экологично, какие сейчас новые зеленые технологии существуют и как мы можем изменить мир вокруг нас, может быть, немножечко к лучшему», — отмечает ведущая Ангелина Давыдова.

В продвижении зеленых технологий заинтересованы некоторые финансисты, вложившиеся в это направление и стремящиеся вытеснить Россию с рынка энергоносителей. Одним из них является Джордж Сорос, принимавший участие в программах Фонда Белля. Не исключено, что ФФЭ также продвигает идеи иностранных интересантов через российскую радиостанцию.

Цель проектов Фонда Фридриха Эберта — пропаганда определенного видения прошлого и будущего России, что уже вызывало вопросы в Госдуме в 2017 году. Показателен обширный охват программ немецкой НКО российских территорий, вплоть до Дальнего Востока.

ФАН обеспокоен масштабами и направлением работы ФФЭ и просит рассмотреть Генеральную прокуратуру вопрос о признании деятельности фонда нежелательной на территории РФ.