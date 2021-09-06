Подозреваемых в подготовке теракта задержали в Ингушетии

Сотрудники ФСБ России задержали сторонников международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) в Республике Ингушетия. У четырех граждан России правоохранители обнаружили огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления.

По информации ФСБ, четверо задержанных российских граждан причастны к подготовке и совершению террористических преступлений в республике, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также пропаганде террористической идеологии среди граждан РФ.

«Все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК РФ. По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении них избрана меня пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил Георгий Семенюк, исполняющий обязанности старшего помощника СУ СК России по Республике Ингушетия.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Пособничество в участии в деятельности террористической организации».