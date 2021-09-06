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Вассерман рассказал, какой может быть таинственная новая планета в Солнечной системе
Общество
Вассерман рассказал, какой может быть таинственная новая планета в Солнечной системе
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Из-за недостаточной чувствительности земных телескопов ученые знают далеко не все секреты нашей Солнечной системы. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление американских ученых о существовании по соседству с нами еще одной, девятой по счету, планеты. К такому выводу их подтолкнуло поведение небесных тел в поясе Койпера.

«В Солнечной системе довольно много ненаблюдаемых пока объектов. Грубо говоря, не хватает чувствительности телескопов, чтобы заметить все. Так что, скорее всего, какие-то объекты есть. Более того, полагаю, что их можно выявить по влиянию их наличия на расположение комет в поясе Койпера. Это обычный для астрономии способ», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также напомнил, что в свое время астрономы считали, что у Солнца как раз именно девять соседей.

«Еще недавно девятой планетой считался Плутон, но его сейчас исключили из этого списка, поскольку сочли, что он слишком мелкий и мало влияет на все окружающее. Его причислили к чему-то вроде астероидов», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман рассказал, какой может быть таинственная новая планета в Солнечной системе
pixabay.com  / PD

В завершение он добавил, что Земля и ее соседи принадлежат как минимум ко второму поколению планетных систем. По его словам, за миллиарды лет существования Солнечной системы даже очень мелкий космический объект может накопить влияние на соседние. В силу этого вполне вероятно, что поведение объектов в поясе Койпера указывает на присутствие еще не открытого небесного тела.

«Вряд ли эта незамеченная планета намного больше Плутона. Когда ее наконец заметят, думаю, тоже будет спор, считать эту планету полноценной или придумывать для нее какое-то промежуточное место в классификации», — заключил журналист.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл грандиозные планы Китая по покорению космоса. По его словам, некоторые виды производств выгоднее вести в невесомости.

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