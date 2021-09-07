Донбасс сегодня: переполох в ВСУ, потери армии растут, Киев ждет новую помощь США

Донбасс, 6 сентября. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют нарушения украинскими силовиками линий отвода техники и вооружений. Небоевые потери северной группировки войск Киева с июля составили более 340 военных. Американцы планируют передать в ВСУ новую партию тепловизоров, предыдущая помощь уже расхищена. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска дважды открыли огонь по ДНР. Оба раза обстрелы приходились на поселок Ленинское на мариупольском направлении. Использовались ручные и станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

В ЛНР обстрелу из станкового противотанкового гранатомета подвергся район поселка Золотое-5. Жертв и разрушений нет.

Наблюдатели международной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют нарушения украинской армией установленных Минскими соглашениями линий отвода техники и вооружений. В последних отчетах миссии указаны данные о размещении техники и вооружений ВСУ как вне выделенных мест хранения, так и непосредственно в жилом секторе подконтрольных населенных пунктов. Четыре 100-мм пушки «Рапира» размещены в районе Новооленевки, ЗРК «Оса» — в жилом районе Озаряновки, ЗРК «Стрела» — в жилом районе Бердичей, четыре боевые машины пехоты — в Новобахмутовке и Нелеповке.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Согласно отчетам наблюдателей, ВСУ активно нарушают мандат миссии, используя системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник ОБСЕ дважды подвергался воздействию помех в районе Луганского. Еще один полет аппарата был отменен в районе того же населенного пункта из-за глушения сигнала GPS украинскими силовиками.

Переполох в ВСУ

Сразу две комиссии вышестоящих штабов — штаба ООС и штаба оперативно-тактической группировки «Восток» — прибыли в расположение 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Причина — самый высокий показатель фиксации наблюдателями ОБСЕ запрещенной техники бригады в жилых районах.

Дончане отмечают — работа двух комиссий вызвала бурную негативную реакцию личного состава бригады, поскольку командиры подразделений обязали военнослужащих за свой счет приобретать маскировочные сети и другие материалы для улучшения маскировки техники и вооружений. Командование ООС приказало мобильной группе 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы усилить противодействие беспилотникам ОБСЕ в районах дислокации и размещения техники 58-й омпбр ВСУ.

Небоевые потери ВСУ

Военнослужащий группы инженерного обеспечения 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб при наезде на украинскую мину в районе Мироновского Луганской области, сообщают в Народной милиции ЛНР. Солдат Гребнев управлял экскаватором при фортификационных работах, во время которых и произошел наезд на боеприпас, установленный ранее военными другого украинского подразделения.

Важно отметить, что, по данным оборонного ведомства ЛНР, за время действия согласованного сторонами в июле 2020 года перемирия, небоевые потери только одной северной оперативно-тактической группировки украинских войск (зона ответственности — Луганская область) составили более 340 солдат и офицеров. Из них 104 — безвозвратные потери. Лидером стали 14-я механизированная и 80-я горно-штурмовая бригады, где количество небоевых потерь 87 и 67 человек соответственно.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киевские силовики расплачиваются за хищения военного имущества

Военнослужащие «одной из самых боеспособных армий Европы» продолжают расхищать военное имущество, переданное им от США в рамках военной помощи, сообщают в луганском управлении народной милиции. По данным луганчан, в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ установлено отсутствие 13 приборов ночного видения американского производства AN/PVS-14.

Командир бригады — полковник Александр Луценко — приказал подчиненным в максимально сжатые сроки восполнить недостачу за счет средств личного состава. Причина спешки — планы американцев поставить в соединения ВСУ, задействованные в зоне силовой операции, очередную партию тепловизоров. Но для того чтобы новое имущество попало в бригады, необходимо отчитаться о наличии ранее переданных приборов и систем вооружения. А с этим в украинской армии дела обстоят туго.