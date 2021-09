Объем выданных ипотечных кредитов в Канаде превысил размеры экономики

Оттава, 6 сентября. Стоимость ипотечных кредитов, которые набрали канадцы, превысила 2,15 трлн долларов, что больше, чем величина экономики страны. Об этом сообщает бюро кредитных историй Equifax.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2021 года в Канаде было выдано более 410 тыс. ипотечных кредитов. Этот показатель на 60% превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Такие внушительные данные пришли несмотря на опасения снижения активности на рынке недвижимости из-за последствий пандемии COVID-19.

Кроме рекордной активности покупателей, существенный вклад в рост ипотечного кредитования внесли взлетевшие цены на недвижимость и как следствие — увеличение средней суммы займа. Средняя сумма займа во втором квартале текущего года выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 20% и составила 355 тыс. долларов, в то время, как средняя стоимость дома на вторичном рынке в марте достигла 716 тыс. долларов.

