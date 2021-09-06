Объем выданных ипотечных кредитов в Канаде превысил размеры экономики

Оттава, 6 сентября. Стоимость ипотечных кредитов, которые набрали канадцы, превысила 2,15 трлн долларов, что больше, чем величина экономики страны. Об этом сообщает бюро кредитных историй Equifax.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2021 года в Канаде было выдано более 410 тыс. ипотечных кредитов. Этот показатель на 60% превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Такие внушительные данные пришли несмотря на опасения снижения активности на рынке недвижимости из-за последствий пандемии COVID-19.

Кроме рекордной активности покупателей, существенный вклад в рост ипотечного кредитования внесли взлетевшие цены на недвижимость и как следствие — увеличение средней суммы займа. Средняя сумма займа во втором квартале текущего года выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 20% и составила 355 тыс. долларов, в то время, как средняя стоимость дома на вторичном рынке в марте достигла 716 тыс. долларов.

“All in all, Canadians now owe more than $2.15 trillion in consumer debt, more than the value of Canada's entire economy.” https://t.co/ZeEYuvMHDe — J.J. McCullough (@JJ_McCullough) September 6, 2021

Аналитики Equifax отмечают потенциальную опасность ситуации, которая сложилась на рынке ипотечного кредитования.

«Даже небольшое изменение процентных ставок может привести к довольно значительному увеличению сложностей с выплатой платежей», — говорит сотрудница Equifax Ребекка Оукс.

С этим мнением не согласна Шерри Купер — главный экономист центра кредитования Dominion. По ее словам, кредитные ставки в Канаде находятся на исторически низком уровне, а недавно вступившие в силу правила проверки заемщиков повысили безопасность и устойчивость рынка.

«Большинство канадцев вынуждены проходить еще более строгую проверку, чем раньше, что значительно превышает их фактическую ставку по ипотечным кредитам. Даже если ставки вырастут на 2,5 процентных пункта, они имеют право платить их на этом уровне», — отмечает Купер.

По состоянию на конец июня 2021 года баланс Центрального банка Канады составлял более 382 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает показатели марта 2020 года и свидетельствует об ускоренной печати денег для финансирования правительственных программ. В это же время кредитная ставка ЦБ находится на уровне 0,25%. В то же время годовая инфляция в стране, хотя и показывает стабильный рост, пока находится на приемлемом уровне и составляет 3,6%. Вместе с тем, при увеличении потребительских цен ЦБ будет вынужден поднимать ключевую ставку, что приведет к увеличению стоимости обслуживания кредитов. И если доля просроченных платежей превысит критическую отметку, то может повторится сценарий финансового кризиса 2008 года, который также начался с ипотечных кредитов.