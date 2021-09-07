Экономист назвал условия, которые могут способствовать повышению рождаемости в России

Спад рождаемости и вызванные этим демографические проблемы в странах с развитым человеческим капиталом очевидны всем. В развитых странах население стареет и стремительно убывает. Аналогичная тенденция наблюдается и в России. Естественная убыль населения в 2020 году, по данным Росстата, составила 688,7 тыс. человек, сегодня она продолжает расти.

В беседе с корреспондентом ФАН экономист, предприниматель, руководитель общественного движения «Аврора» Петр Заборцев рассказал, с чем связан спад рождаемости в стране и как государству с этим бороться.

«Задача увеличения рождаемости стоит в полный рост. Исследователи этой проблемы утверждают, что спад рождаемости носит не только экономический, но и социальный фактор. В частности, ученые говорят о роли стресса, который влияет на репродуктивные желания и возможности молодежи. Чтобы решить этот вопрос, необходимо провести коррекцию подходов и инструментов работы с рождаемостью», — рассказал собеседник агентства.

Экономист заявил, что в первую очередь необходимо повлиять на осознание молодежью смысла деторождения. Сегодня процесс беременности, рождения и раннего воспитания считаются нетрудоспособностью, чуть ли не болезнью, за которые выплачивается «пособие». То есть устоявшийся подход молодым девушкам диктует точку зрения, что, забеременев, они заболеют и утратят социальные возможности.

«Во-первых, необходимо коренным образом изменить эту точку зрения и условия, которые ее формируют. Молодая мама должна выполнять «общественный заказ» на нового члена общества и гордиться этим. А экономические условия должны этому способствовать. Во-вторых, необходимо уменьшить уровень общественной неуверенности в среде молодежи фертильного возраста. Как известно, молодежь считается одной из наиболее социально незащищенных слоев общества. Компетенции этой группы пока слабы, а значит, работодатель берет их на работу неохотно», — объяснил Заборцев.

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Экономист считает, что нужно стимулировать сотрудничество между работодателями и учебными заведениями. Молодые мамы должны получать не только пособия на ребенка, но и обучающие программы, которые бы поддерживали и развивали их профессиональные навыки.

«В-третьих, это проблема стрессов. Стресс — нормальное следствие любой работы. Многие считают, что именно стрессы являются важнейшим стимулом развития личности. Социальная среда вокруг людей должна помогать им справляться со стрессом. Известно, что занятия спортом повышают стрессоустойчивость, поэтому необходимо развивать массовую культуру спортивных тренировок. Мода на правильное питание также будет благотворно влиять на процессы», — уверен Петр Заборцев.

Закрепить успех сможет системное развитие социальных коммуникаций. Экономист считает, что молодые люди часто теряют значительную часть контактов после выпуска из учебного заведения. Так, на смену утраченным коммуникациям должны приходить самодеятельность на рабочих местах, развитие творческих и других клубов по интересам.

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России для решения вопросов рождаемости необходимо планомерно двигаться и преодолевать социальные барьеры для деторождения. Новые технологии и научный прогресс уже сейчас позволяют делать это намного проще и быстрее.

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