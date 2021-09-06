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Лавров оценил масштабы дискриминации русского языка на Украине
Общество
Лавров оценил масштабы дискриминации русского языка на Украине
flickr.com  /  МИД России

Москва, 6 сентября. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с использованием русского языка на Украине.

Его дискриминация достигла масштабов бедствия, отметил глава МИД РФ. К тому же аналогичная ситуация наблюдается в Прибалтике. В ряде стран «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования», отметил Сергей Лавров, выступая на встрече с педагогами в Петербурге.

«А в случае с Украиной — прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств», — подчеркнул министр.

«Силовые» методы борьбы с таким невозможны. В Москве надеются, что другие страны ответственно отнесутся к разрешению этого вопроса, отметил Сергей Лавров.

В Латвии ранее заявили о планах запустить кабельный телеканал для русскоязычных пользователей. Он может появиться в следующем году, отметил глава Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис.

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