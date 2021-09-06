Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

Москва, 6 сентября. Саммит стран БРИКС состоится 9 сентября. Лидеры государств планируют обсудить ситуацию в Афганистане, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и другие международные темы.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в переговорах, сообщили в Кремле. Участники саммита также уделят внимание вопросам международной и региональной повестки. Договоренности, к которым придут лидеры государств, будут отражены в итоговой декларации, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Москву. В рамках визита запланирована встреча с Путиным.

Журналисты местных изданий заявили, что президент республики во время встречи с коллегой может коснуться вопросов в нефтяной сфере. Об этом стало известно после встречи Лукашенко с главой ПАО «Белоруснефть» Александром Ляховым.