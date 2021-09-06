Сценарист фильма «Шугалей-3» рассказал о сложностях на съемочной площадке

Санкт-Петербург, 6 сентября. На НТВ состоялась премьера третьей части фильма о судьбе российского социолога Максима Шугалея. Сценарист Владимир Измайлов рассказал о работе над лентой «Шугалей-3. Возращение».

Первый показ продолжения нашумевшей серии боевиков состоялся 2 сентября на телеканале НТВ, а в прокате в петербургских кинотеатрах фильм появится с 9 сентября. Сценаристом продолжения киноэпопеи стал Владимир Измайлов, он уже работал над двумя первыми частями трилогии. В беседе с корреспондентом «Слово и Дело» он рассказал, как обстояли дела с «Шугалеем-3».

Перед создателями фильма стояла непростая задача: две первых части были посвящены пребыванию социолога Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в плену у ливийских боевиков, а третий фильм снимали уже после возращения реальных прототипов персонажей на родину. Отвечая на вопрос, было ли сложнее делать фильм без опоры на реальные события, Измайлов подчеркнул, что в «Шугалее-3» далеко не все было творческой вольностью.

«Третья часть все-таки относительно художественная. События, о которых мы в ней рассказали — не совсем выдумка», — поделился сценарист.

Самым непростым моментом в работе над сценарием Измайлов счел поиск баланса между биографичностью и художественностью. При этом работу над синопсисом «Шугалея-3» Измайлов проделал в одиночку, предыдущие части он писал в соавторстве с Антоном Лариным.

Собеседник издания заметил, что в ходе работы над фильмом он много общался с Шугалеем и Суэйфаном. В беседе с социологом он узнал, что его интуитивная догадка была верна: работая над сценариями первой и второй части Измайлов предположил, что главный герой, находясь в плену, мысленно писал письма своей жене. При личной встрече Шугалей поинтересовался, откуда сценарист узнал о его неординарном способе абстрагироваться от ужасов ливийской тюрьмы. Иначе, чем творческой интуицией, этот случай не назовешь.

«Я просто попробовал представить, каково находиться в таких условиях, погружался в это состояние безысходности и борьбы. Действительно ставил себя на место действующих лиц», — поделился Измайлов сценарной находкой.

Съемки фильма тоже выдались довольно хлопотными. Измайлов рассказал, что сроки работы были крайне сжатыми, а актерам пришлось отыгрывать морально тяжелую историю. Дополнительные трудности создавали и локации: съемочная группа перелетала из Петербурга в Тунис, где были боевые сцены в пустыне Сахара при жаре в 60 градусов. Однако проделанной вместе с коллегами работой Измайлов очень гордится.

Ранее ФАН побеседовал с актером Кириллом Полухиным, который сыграл Шугалея в кино, о самых сложных моментах на съемках третьего фильма. Журналисты узнали, общался ли он лично с прототипом своего персонажа.