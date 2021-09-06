В Китае назвали идеальной стратегию Путина по Курильским островам

, 6 сентября. Японской стороне остается лишь протестовать в ответ на беспрецедентное экономическое развитие Курильских островов, заявили журналисты китайского издания Sohu.

Авторы статьи положительно высказались о стратегии президента России Владимира Путина по Курилам. Журналисты назвали идеальным решение лидера, процитировали Sohu на сайте издания «ПолитРоссия».

Глава российского государства анонсировал особый режим на островах. Согласно нововведению, в течение определенного времени бизнес на Курилах будет освобожден от уплаты налогов. По мнению авторов Sohu, это ставит Токио в неловкое положение. Ведь Японии сейчас не приходится рассчитывать на сильную внешнюю поддержку, уточнили в СМИ.

«В настоящее время Соединенные Штаты (Америки. — Прим.ФАН) слишком заняты, чтобы помогать своим союзникам», — говорится в материале.

Китайские журналисты добавили, что Япония рискует погрузиться в политический хаос.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена никому отдавать Курильские острова. Напротив, планируется масштабное развитие этих территорий, привели слова президента в издании НСН.

Официальный Токио выразил по этому поводу «сожаления». Такая реакция властей вызвала осуждение японских граждан.