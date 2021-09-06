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Сын Дениса Клявера поступил в школу-студию режиссера Льва Додина
Шоу-бизнес
Сын Дениса Клявера поступил в школу-студию режиссера Льва Додина
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 6 сентября. Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер похвастался достижениями сына Тимофея. Наследник певца поступил на курс Льва Додина, у которого в свое время училась Елизавета Боярская.

Клявер на своей странице в Instagram опубликовал снимок старшего сына Тимофея со студенческим билетом. Юноша решил стать актером, поэтому поступил в петербургский институт сценических искусств на курс знаменитого театрального режиссера Льва Додина. Экс-участник группы «Чай вдвоем» отмечает, что его сыну улыбнулась сама судьба, ведь Додин не набирал новую мастерскую целых 17 лет.

«Перед вами студент 1 курса РГИСИ СПБ школы-студии Льва Додина! Счастье, — оказаться в руках такого легендарного режиссера, познавая актерскую профессию», — написал Клявер в соцсетях.

Исполнитель не сомневается, что наследник сможет проявить себя на актерском поприще. Артист очень гордится наследником, ведь поступить к Льву Додину задача не из простых. В свое время на курсе режиссера учились Елизавета Боярская и Данила Козловский, напоминает radio.kp.

«Давай, сынок, так же уверенно и достойно к новым вершинам, в очередной раз давая повод гордиться тобой!» — обратился Денис Клявер к сыну.

Несколько дней назад экс-участник группы «Чай вдвоем» и Михаил Шуфутинский поздравили россиян с праздником Шуфутинова дня, который отмечают 3 сентября. Исполнители оригинально подошли к поздравительному ролику. Они спели композицию, объединив два хита — песню «Чай вдвоем» под названием «День рождения» и трек Шуфутинского «Третье сентября».

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семья образование клявер додин
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