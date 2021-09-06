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ФАН показал кадры встречи российских паралимпийцев в аэропорту Шереметьево

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:04
Спорт
ФАН показал кадры встречи российских паралимпийцев в аэропорту Шереметьево
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Москва, 6 сентября. Российские паралимпийцы прилетели в Москву после выступлений на Играх в Токио. В аэропорту спортсменов торжественно встретили болельщики с криками «Молодцы» и «Вы – лучшие».

В воскресенье, 5 сентября, состоялась церемония закрытия летних Паралимпийских игр в Токио. Российские спортсмены, выступавшие на международном турнире, уже вернулись на родину. В московском аэропорту Шереметьево паралимпийскую сборную встретили громкими аплодисментами и радостными криками. Болельщики поблагодарили атлетов за потрясающее выступление в Токио. Кадры теплой встречи спортсменов снял корреспондент ФАН.

После возвращения паралимпийцев ждет праздничная поездка по Москве, конечной точкой которой будет Красная площадь. В самом центре столицы будут чествовать спортсменов, защищавших в Токио честь страны. Поздравить участников Игр соберутся их родные и близкие, а также представители спортивных федераций, известные артисты и деятели культуры. Кроме того, в честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят национальный флаг и прозвучит государственный гимн.

Российские паралимпийцы в Токио выступили блестяще, несмотря на санитарные ограничения из-за коронавируса и санкции WADA. Национальная команда обновила результат по количеству золотых наград, установленный еще в Лондоне в 2012 году, тогда россияне завоевали 102 медали. В этом году атлеты увезли с Игр 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

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паралимпиада спорт токио паралимпийские игры
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