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Анна Калашникова покрылась волдырями после фотосессии топлес на Мальдивах
Шоу-бизнес
Анна Калашникова покрылась волдырями после фотосессии топлес на Мальдивах
instagram.com  /  @annakalash

Мале, 6 сентября. Модель и актриса Анна Калашникова решила сделать эротичную фотографию на лазурном побережье. Однако фотосессия топлес обернулась для звезды походом к врачу.

Многие звезды на Мальдивских островах устраивают откровенные фотосессии на фоне живописного лазурного побережья. Не удержалась от снимков в стиле ню и Анна Калашникова. Звезда захотела сделать эротичный кадр, чтобы отправить своему возлюбленному Ивану Семенову, который не смог отправиться с ней в отпуск. Для фото модель полностью разделась, а пикантные места прикрыла песком.

«Хочу сделать для любимого календарь с моими эротическими фотками. Ваня не смог со мной полететь на Мальдивы, у него много работы в Москве. Поэтому, чтобы он не заскучал, присылала ему фотографии», — объяснила Калашникова в разговоре с корреспондентом «Собеседника».

Звезда сделала не один снимок, выбирая нужный ракурс и позу. По признанию модели, она так увлеклась откровенной фотосессией для избранника, что не заметила, как сожгла кожу горячим песком. Сначала Калашникова не обратила внимания на покраснения, однако уже к вечеру у нее поднялась температура и появились волдыри на коже. Она обратилась к врачу, который прописал ей специальный крем от ожогов. Несмотря на травмы, звезда совершенно не жалеет о фотосессии топлес.

«Зато фотографии получились отменными. Ваня так вдохновился, что купил мне песню «Не ври мне в Риме». Буду сейчас ее записывать», — похвасталась Калашникова.

Жених модели, банкир Иван Семенов не жалеет никаких денег на свою возлюбленную. В середине июля мужчина арендовал один из самых дорогих ресторанов Москвы ради дня рождения возлюбленной. В итоге все мероприятие обошлось в 1,5 миллиона рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Калашникова покрылась волдырями после фотосессии топлес на Мальдивах
здоровье отдых мальдивы Калашникова
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